人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委公布违背市场准入负面清单典型案例 两地因强制安装设备被通报

2022年05月09日18:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月9日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委公布2021年第四季度违背市场准入负面清单典型案例，共18件。案例显示，有两地因强制安装在线监测设备、车载诊断系统等设备被通报。

按照通报，河北省邢台市生态环境局在没有法律法规依据的情况下，在办理非道路移动机械编码登记时，强制要求安装在线监测设备和尾气后处理装置，截至2021年9月全市共有7733台非道路移动机械按照每套约4000元的价格安装，合计增加市场主体负担约3000万元。目前该案例已完成整改，并对非道路移动机械在线监控装置安装费用实行全额补贴。

同时，四川省成都市在缺乏法规政策依据的情况下，强制要求重点区域和四环路（含）内行驶的运渣车须安装车载诊断系统（OBD），同时要求运输企业和车主承担有关设备安装、服务费用，每辆货车支付1800元至2100元，共涉及货车2875辆，共支付费用570余万元。目前该案例已完成整改，补助资金已全部发放至车企或车主。

国家发展改革委强调，各地区、各部门对照通报所列案例自查自纠，认真学习有关经验做法，密切关注类似情况，尚未完成案例整改的地方和单位要在现有工作基础上，继续高度关注，确保问题有力有序推动整改到位。国家发展改革委将持续跟踪处理进展，进一步做好违背市场准入负面清单典型案例归集处理和通报工作。

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
稳增长稳就业稳物价，央行发布一季度中国货币政策执行报告
　　人民网北京5月9日电 （记者罗知之）人民银行今日发布的2022年第一季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，人民银行将坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，支持稳增长、稳就业、稳物价，建设现代中央银行制度，健全现代货币政策框架，推动高质量发展，稳定宏观经济大盘。 报告称，今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济运行总体实现平稳开局，第一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.1%。…
国家发改委公布违背市场准入负面清单典型案例 两地因强制安装设备被通报
　　人民网北京5月9日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委公布2021年第四季度违背市场准入负面清单典型案例，共18件。案例显示，有两地因强制安装在线监测设备、车载诊断系统等设备被通报。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部