人民网北京5月9日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委公布2021年第四季度违背市场准入负面清单典型案例，共18件。案例显示，有两地因强制安装在线监测设备、车载诊断系统等设备被通报。

按照通报，河北省邢台市生态环境局在没有法律法规依据的情况下，在办理非道路移动机械编码登记时，强制要求安装在线监测设备和尾气后处理装置，截至2021年9月全市共有7733台非道路移动机械按照每套约4000元的价格安装，合计增加市场主体负担约3000万元。目前该案例已完成整改，并对非道路移动机械在线监控装置安装费用实行全额补贴。

同时，四川省成都市在缺乏法规政策依据的情况下，强制要求重点区域和四环路（含）内行驶的运渣车须安装车载诊断系统（OBD），同时要求运输企业和车主承担有关设备安装、服务费用，每辆货车支付1800元至2100元，共涉及货车2875辆，共支付费用570余万元。目前该案例已完成整改，补助资金已全部发放至车企或车主。

国家发展改革委强调，各地区、各部门对照通报所列案例自查自纠，认真学习有关经验做法，密切关注类似情况，尚未完成案例整改的地方和单位要在现有工作基础上，继续高度关注，确保问题有力有序推动整改到位。国家发展改革委将持续跟踪处理进展，进一步做好违背市场准入负面清单典型案例归集处理和通报工作。

图片来源：国家发展改革委官网

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