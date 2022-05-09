人民网北京5月9日电 （记者罗知之）人民银行今日发布的2022年第一季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，人民银行将坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，支持稳增长、稳就业、稳物价，建设现代中央银行制度，健全现代货币政策框架，推动高质量发展，稳定宏观经济大盘。

报告称，今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济运行总体实现平稳开局，第一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.1%。人民银行坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度，政策发力适当靠前，促进稳定宏观经济大盘。

一是保持流动性合理充裕。4月15日宣布全面降准0.25个百分点，投放长期流动性约5300亿元，前4个月人民银行靠前发力向中央财政上缴结存利润6000亿元，相当于投放6000亿元基础货币，一季度通过中期借贷便利（MLF）操作净投放长期流动性4000亿元，引导金融机构合理投放贷款，增强信贷总量增长的稳定性。

二是发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。用好普惠小微贷款支持工具，增加支农支小再贷款，实施好碳减排支持工具，设立2000亿元科技创新再贷款和400亿元普惠养老专项再贷款，增加1000亿元再贷款额度支持煤炭开发利用和增强储能，综合施策支持区域协调发展。

三是促进企业综合融资成本稳中有降。1月1年期MLF和7天期公开市场操作利率均下降10个基点，发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能，当月1年期和5年期以上LPR分别下行10个和5个基点，推动金融机构向实体经济让利。

四是把握好内部均衡和外部均衡的平衡。深化汇率市场化改革，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。

五是防范化解金融风险取得重要阶段性成果，坚持市场化法治化原则处置风险，金融风险总体收敛。

总体来看，今年以来货币政策主动应对，靠前发力，增强前瞻性、精准性、自主性，金融服务实体经济质效不断提升。一季度新增人民币贷款8.3万亿元，同比多增6636亿元，3月末广义货币（M2）和社会融资规模存量同比分别增长9.7%和10.6%，较上年末分别上升0.7个和0.3个百分点。金融对科技创新、绿色发展、小微企业等重点领域和薄弱环节支持力度加大，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长24.6%和29.5%。一季度企业贷款加权平均利率为4.4%，比2021年下降0.21个百分点。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。3月末，人民币对美元汇率中间价为6.3482元，较上年末升值0.4%。

报告强调，稳健的货币政策加大对实体经济的支持力度，稳字当头，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，坚持不搞“大水漫灌”，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和受疫情影响的困难行业、脆弱群体。用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜。

报告指出，适时增加支农支小再贷款额度，用好普惠小微贷款支持工具、科技创新再贷款和普惠养老专项再贷款，抓实碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款运用。健全市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，加强存款利率监管，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，着力稳定银行负债成本，持续释放贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业综合融资成本。密切关注物价走势变化，支持粮食、能源生产保供，保持物价总体稳定。

此外，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，加强跨境资金流动宏观审慎管理，强化预期管理，引导市场主体树立“风险中性”理念，保持外汇市场正常运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。密切关注主要发达经济体货币政策调整，以我为主兼顾内外平衡。坚持底线思维，增强系统观念，遵循市场化法治化原则，统筹做好重大金融风险防范化解工作，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

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