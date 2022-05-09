中国空间站等你来出差丨天舟四号背后的故事
2022年05月09日19:25 | 来源：央视新闻客户端
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“中国空间站等你来出差”航天思政课继续开讲。本期邀请海南文昌发射测试站工程师宋扬、长征七号运载火箭控制系统设计师王光辉、天舟货运飞船机械总体主任设计师贾东永、空间应用系统在轨气液支持分系统副主任设计师郭栋四位嘉宾，分享他们的航天故事。戳视频！和海口实验中学的同学们一起来听课吧！（总台记者陈龙 三沙卫视王欣等）
(责编：袁勃、杨光宇)
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