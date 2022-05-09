人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》印发 10项举措助企渡过难关

2022年05月09日22:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月9日电 记者9日从工业和信息化部获悉，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，提出各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金、2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元等10项措施。

　　近期，受外部环境复杂性不确定性加剧、国内疫情多发等影响，市场主体特别是中小微企业困难明显增加，迫切需要进一步采取有力措施帮扶中小微企业纾困解难。《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》提出，各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金。其中，特别提出，2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元；发挥政府性融资担保机构作用，扩大对中小微企业和个体工商户的服务覆盖面，对受疫情影响较大行业的中小微企业和个体工商户加大服务力度；2022年中小微企业宽带和专线平均资费再降10%等。

　　工业和信息化部明确，要深入开展“一起益企”中小企业服务行动和中小企业服务月活动，鼓励地方采取“企业管家”“企业服务联络员”等举措，深入企业走访摸排，主动靠前服务。

　　国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室设在工业和信息化部。

(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
稳增长稳就业稳物价，央行发布一季度中国货币政策执行报告
　　人民网北京5月9日电 （记者罗知之）人民银行今日发布的2022年第一季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，人民银行将坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，支持稳增长、稳就业、稳物价，建设现代中央银行制度，健全现代货币政策框架，推动高质量发展，稳定宏观经济大盘。 报告称，今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济运行总体实现平稳开局，第一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.1%。…
国家发改委公布违背市场准入负面清单典型案例 两地因强制安装设备被通报
　　人民网北京5月9日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委公布2021年第四季度违背市场准入负面清单典型案例，共18件。案例显示，有两地因强制安装在线监测设备、车载诊断系统等设备被通报。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部