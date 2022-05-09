新华社北京5月9日电 记者9日从工业和信息化部获悉，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，提出各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金、2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元等10项措施。

近期，受外部环境复杂性不确定性加剧、国内疫情多发等影响，市场主体特别是中小微企业困难明显增加，迫切需要进一步采取有力措施帮扶中小微企业纾困解难。《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》提出，各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金。其中，特别提出，2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元；发挥政府性融资担保机构作用，扩大对中小微企业和个体工商户的服务覆盖面，对受疫情影响较大行业的中小微企业和个体工商户加大服务力度；2022年中小微企业宽带和专线平均资费再降10%等。

工业和信息化部明确，要深入开展“一起益企”中小企业服务行动和中小企业服务月活动，鼓励地方采取“企业管家”“企业服务联络员”等举措，深入企业走访摸排，主动靠前服务。

国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室设在工业和信息化部。

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