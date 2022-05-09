新华社北京5月9日电（记者赵文君）市场监管总局、国家发展改革委近日联合开展2022年度能源资源计量服务示范活动。示范活动旨在进一步完善能源资源计量体系，帮助企业节能降耗和降本增效。

这是记者9日从市场监管总局获悉的。示范活动将全面梳理各地在碳达峰碳中和、节能减排、降碳、节水等领域开展计量技术服务的典型经验和做法，形成可复制、可推广、可借鉴的能源资源计量服务模式和路线，在全国范围内进行推广、示范。

据介绍，在开展服务示范活动过程中，要注重个别案例与普遍经验相结合，边总结、边示范、边服务，推动示范项目在全行业、多领域广泛应用。

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