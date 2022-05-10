人民网记者赵竹青 王震 申佳平 罗知之

“中国消费者已经变了，他们更倾向本土品牌。”在中国市场深耕多年、拥有众多“粉丝”的某国外体育品牌，其CEO发出了如此感慨。

环顾身边，类似的变化正在“多点开花”——日化，上世纪90年代几乎被国外品牌垄断，现在的细分头部品牌则很多来自本土；汽车，从进口占主导到合资占主流，再到现在自主品牌的新能源汽车随处可见；服装，一度扎堆起“洋名”，现在却以传递东方审美展现“国潮范儿”为荣；手机，曾经是“苹果”“三星”们的天下，现在抬眼就是“华为”“小米”……如此种种，折射出一个不争的事实：经过多年的发展，国产品牌越来越受到青睐，早已深深融入人们的日常生活。

是什么催生了这些变化？近年来，随着中国综合国力的提升，“中国制造”正在加速“蝶变”，“中国创造”“中国质造”“中国智造”正在不断成为现实。面对国内外新的经济发展格局，大到“长征”火箭、“华龙一号”核电站，小到一支笔、一卷纸，中国品牌纷纷拥抱“中国品牌，世界共享”的新使命，在这个过程中逐步壮大、逐渐成熟。

“国货”“国潮”火出圈

五一期间，到郊外露营刷屏朋友圈。各大电商平台上，一些国产的天幕、折叠桌椅、营地推车、氛围灯纷纷成为爆品。

“综合性价比很重，现在很多国货的品质已经能和一些国外专业品牌媲美了。”北京的刘女士说，比起那些动辄几百、上千国外品牌，选择国产品牌的露营装备既经济实惠，而且在颜值和品质上也不逊色。

近年来，随着“中国制造”的不断提质升级，国货正破圈生长，国潮之风由“小众”逐步走入“大众”视野。无论是食品、服装，还是家用电器、智能汽车，在衣食住行的方方面面，越来越多的国货开始引领消费潮流。

国货品牌正在越来越多的被加入“购物车”。拼多多数据显示，过去一年，新国潮、新国货品牌上新步伐明显加快，入驻平台的品牌数量同比增长超过270%，并先后涌现出327个销售过亿的国货品牌，包括50多个过亿的老字号品牌、30多个过亿的新国潮品牌。

95后、00后已然成为“国潮”消费的主力军。京东销售情况显示，2022年以来Z世代购买“中国红”元素的商品销量增长326%。其中，销量最多的品类是个护健康、白酒、服饰内衣、手机、茗茶。

上海市消保委发布的《Z世代饮料消费调查报告》显示，超6成Z世代受访者相较购买国外品牌，首先会考虑国货品牌。他们喜欢中国红、水墨、故宫、神话故事等国潮元素，把传统文化的精髓融入日常生活。

如今的国产品牌，更注重融入传统文化、加大自主创新、多元精准营销等方面发力。专家认为，各类“国潮”不断“出圈”的背后，是国家综合实力和百姓消费需求的提升,国潮的兴起，对于中国的企业、品牌来说，这无疑是一次非常重要的产业升级机会。

“作为一个文化潮流，国潮有更深远、更长久的影响力。”在中山大学传播与设计学院副研究员刘黎明认为，消费者和企业、国潮品牌之间是相互影响、相互成就的，国潮的流行其实对行业内产品的品质和设计都提出了更高的要求。

“新场景”催生“新品牌”

“开了新能源车才知道有多‘香’。”家住河南省新乡市的王女士最近跟着女儿学了一句网络流行语，她告诉记者，近几年购买新能源汽车已成为当地消费新风尚，大家购买的汽车品牌五花八门，“很多标志都没见过。”

新品牌，往往来自富有活力的新场景。伴随政策扶持、技术进步、市场引导、用户接受度提升等多种因素，我国新能源汽车市场逐渐由政策驱动转向市场驱动，即使面临疫情冲击和补贴退坡影响，销量仍不降反升。特别是我国众多自主品牌不断取得工艺突破，在销量、产能、认可度等多方面得到稳步提升。

中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，2020年以来，我国新能源汽车企业抢抓电动化、网联化、智能化转型契机，设计开发一系列新能源汽车高端品牌产品，取得了积极成效。

长春的一汽红旗智慧工厂、杭州湾的极氪智慧工厂、芜湖的奇瑞“未来工厂”……近年来，一批世界级汽车智能工厂拔地而起。统计显示，2021年中国品牌乘用车全年销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，比上年提升6个百分点。

“没想到申请完第二天我母亲就拿到了药！”5月的上海，68岁的“爷叔”叶先生所在的小区被封控管理。因为和母亲小区距离达20多公里，叶先生得知母亲手术后要吃的药已经用完，十分着急，在各大购药平台找药未果，直到在由某互联网医院与医疗、医药机构发起的“上海就医保药应急平台”上求助后，终于解了燃眉之急。

新品牌，正在奔向具有潜力的新场景。近年来，我国互联网医院发展迅速，数量由2018年的100多家增长到目前的超1600家。在5G等新技术加持下，在线咨询、预约挂号、复诊续方、药品配送、健康科普等全流程医疗服务正在打通老人看病就医的“最后一公里”。

让“中国创造”惊艳世界

“客户根本没想到，我们能做出这样的品质。”

2021年，一家荷兰公司组织团建滑雪，需要购置一批雪镜作为员工福利。当时，国外稍好品牌的雪镜价格都在300美金左右，这显然超出了公司预算。

最后，一家来自中国广东的雪具品牌，以每副雪镜40多美金的价格接下了这笔订单，和国外其他品牌相比，有近十倍的差价，但商品质量却丝毫不逊色，经受住了国际市场的考验。

这是中国品牌远征海外市场的生动缩影，也是中国品牌全球影响力持续攀升的例证。

随着中国经济的恢复，消费习惯的代际革新，数字经济成果转化加速，中国品牌在全球市场跑出加速度。大到高铁、盾构机、特高压输电，小到家电、美妆、食品，都在海外市场赢得了广泛认可和好评，品牌国际影响力日渐提高。

面对新消费、新发展浪潮，越来越多的中国企业正在借助品质、品牌优势，在海外市场闯出一片天地，为中国经济稳健前行注入强大动能。

(责编：罗知之、高雷)