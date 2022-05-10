人民网北京5月10日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的专题发布会上，工业和信息化部消费品工业司副司长周健介绍，从2021年医药工业发展态势来看，医药工业经济运行稳中有进，生产、效益均实现较快增长。其中，2021年我国创新药和创新医疗器械获批上市数量再创新高，为近5年来最高水平。

周健指出，2021年，医药工业创新水平持续提升，国际合作不断加快，投融资市场愈发活跃，在应对新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用，实现了“十四五”良好开局。主要体现在三个方面。

一是主要经济指标呈现高速增长。2021年，医药工业增加值累计同比增长23.1%，增速较上年同期提升15.3个百分点，高于全部工业整体增速13.5个百分点。医药工业增加值占全部工业增加值比重持续上升，占比达到4.1%，对稳定工业经济增长作用进一步增强。实现营业收入33707.5亿元，累计同比增长18.7%，较上年同期提升11.4个百分点，增速创近5年来新高。实现利润总额7087.5亿元，累计同比增长67.3%。

二是创新发展水平逐步提升。在国家鼓励创新的大背景下，我国医药创新步入快车道，医药研发投入、在研新药数量均呈现大幅增长，完成临床研究申报上市品种日渐增多，获批创新产品数量呈现逐年快速递增态势。

三是生物药及疫苗行业发展迅速。2021年，生物药品制造、基因工程药物和疫苗制造等子行业实现营业收入5918亿元，同比增长113.8%；实现利润在医药工业利润总额中的比重达41.7%，有力推动行业整体发展。

近日，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》（以下简称《规划》）。周健对此表示，整体来看，医药工业的走势是持续向好的。《规划》对“十四五”期间推动医药健康产业发展作了专门部署。下一步，工业和信息化部将按照《规划》要求，持续推动我国医药产业迈上新台阶。

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