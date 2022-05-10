在第六个中国品牌日之际，中国邮政发布全新品牌定位体系，建立了“美好生活连接者”全新品牌定位，传递“不负信任，与美好相连”的品牌新理念，提出“连接美好 无处不在”新品牌口号。

中国邮政相关负责人介绍，肩负美好生活的“连接者”，公司应时而变，焕新塑造了符合新时期发展需求的品牌定位体系，打造更亲和温暖的品牌形象。通过遍布城乡的网络网点，连接国家与人民，连接城市与农村，以普服、寄递、金融与电商的多元产品和服务，为大众、企业和社会搭建通向美好生活的连接桥梁。

中国邮政以普遍服务、快递物流、金融业务、农村电商等“四梁”多元生态为驱动引擎，以品牌赋能的经营理念为腾飞之翼，形成了“一个中国邮政”的品牌合力，着力构建以普惠邮政、平台邮政、数字邮政、绿色邮政、活力邮政、和谐邮政为核心的“六维共生”的新邮政发展格局，主动践行央企责任，不断提升邮政服务能力，更好地服务于人民群众的美好生活，让有温度、更亲和的美好生活触达每个角落。

对于“不负信任，与美好相连”的品牌理念，该负责人阐释：不负国家的信任，连接富强的美好，全力服务国家战略，坚持“政”字当先，认真履行普遍服务义务，促进国家富强、美好、和谐；不负企业的信任，连接发展的美好，持续发挥商流、物流、资金流、信息流“四流合一”优势，凝聚协同多发能量，用无处不在的邮政力量助力企业美好发展，推动地方经济社会进步；不负人民的信任，连接生活的美好，始终坚守“人民邮政为人民”的服务宗旨，坚持便民、利民、惠民的服务理念，加快推进“普服+金融+寄递+电商”协同发展，通过不断探索突破进步，创新多元产品，更好的服务人民对美好生活的向往。

通过对行业领域的多年深耕，中国邮政提供有温度的普遍服务，有保障的寄递服务，综合普惠金融生态，以及连接城乡的农村电商服务，不断提升自身业务的融通价值，凭借精彩产品与贴心服务连接大众，让富有温度的美好生活无处不在。

在普遍服务方面，中国邮政拥有普遍服务网点5.4万个，其中4万个在农村，乡镇网点覆盖率和建制村通邮率均达到100%。

在寄递服务方面，拥有陆航一体、运行高效、覆盖全国、通达全球的快递服务网络，现有货运飞机33架，各类邮政汽车11.2万辆，具备万国邮联合作框架下全球174个口岸的网络渠道优势。

在金融服务方面，中国邮政储蓄银行作为我国六家国有大型商业银行之一，拥有近4万个营业网点，作为第一梯队参加了数字货币试点；中邮保险综合竞争力2021年排行业第8位，2021年，引入友邦保险作为战略投资者，引资金额120.3亿元。

在农村电商服务方面，中国邮政依托覆盖全国建制村的服务网络，建设了国内覆盖面最广、数量最多的农村电商线下渠道，在全国建成42万个邮乐购站点，打造了“邮政农品”品牌，打通了工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。

(责编：曹淼、李源)