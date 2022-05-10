原标题：华夏银行2021年社会责任报告出炉：以“六个更”书写新时代责任答卷

近日，华夏银行股份有限公司正式发布《2021年社会责任报告》。这是该行建立社会责任报告发布制度以来，连续发布的第14份社会责任报告。

华夏银行把自身发展定位和历史使命置于国家全局与新发展格局中加以谋划，更加奋发有为地践行初心使命，书写了一份沉甸甸的社会责任答卷。

《2021年社会责任报告》从“更坚定”“更普惠”“更智慧”“更低碳”“更稳健”“更幸福”六大关键词或六大维度，展现了华夏银行认真履行国有金融企业的政治责任、经济责任和社会责任。

值得关注的是，华夏银行将社会责任理念注入企业基因，2021年提出“可持续更美好”品牌理念，与“和以致远，善行华夏”的履责愿景相互呼应，引领该行走稳责任之路。

更坚定：坚守金融初心支持实体经济

“面对严峻复杂的国际形势和艰巨的国内改革发展稳定任务，我们发扬滚石上山、抓铁有痕的精神，不断提升服务实体经济质效。”华夏银行党委书记、董事长李民吉在《2021年社会责任报告》致辞上表示。

2021年，华夏银行以国家重大战略为引领，积极承担新发展格局下的金融使命，推动区域融合发展，支持产业转型升级，助力国家对外开放，服务实体经济高质量发展。

据悉，华夏银行制定了“三区、两线、多点”战略，统筹布局，多措并举推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设。

华夏银行主动融入首都发展大局，围绕首都“四个中心”建设，为科技发展、文化繁荣、国际交往等领域输送金融“活水”，服务北京高质量发展。数据显示，2021年，华夏银行为北京地区提供各类投融资服务2619亿元。其中，为北京地区产业园区建设、基础设施、绿色环保等京津冀协同发展重点项目提供投融资服务近380亿元，承接北京地区政府债券145余亿元；为北京地区445家科创企业提供投融资服务近350亿元；为首都十大高精尖产业中的388家企业提供融资服务206亿元。

在助力京津冀协同发展上，华夏银行以重点区域、重点项目、重点客户为抓手，持续加大对京津冀协同发展的金融服务力度。数据显示，2021年，华夏银行为京津冀三地协同发展重点项目提供各类融资服务670亿元；截至2021年末，京津冀地区贷款余额已突破5695亿元。

在推动长三角一体化上，华夏银行推动长三角区域分行协同联动，持续为公共服务与基础设施建设、产业转型升级等重点领域提供金融支持，助力构筑中国经济高质量发展的“东方明珠”。数据显示，截至2021年末，该行在长三角地区贷款余额已突破6171亿元。

在推进粤港澳大湾区建设上，华夏银行围绕基础设施建设、产业转型升级等重点领域，创新服务模式，加大金融供给，推动区域分行与境外分行协同联动，升级跨境金融服务体系。截至2021年末，该行粤港澳地区贷款余额已突破2190亿元，同比增长10.3%。

与此同时，华夏银行制定印发《华夏银行2021年信贷与投融资政策》，加快优化产业投向结构，为新基建、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域建设增强金融“引擎”，加快推动产业转型升级。截至2021年末，该行制造业贷款余额1907.44亿元，支持战略性新兴产业贷款余额超973亿元。

更普惠：激发市场活力推进共同富裕

2021年，华夏银行响应落实“六稳”“六保”政策导向及监管统一部署，积极做好疫情期间支持企业复产复工金融服务。

据悉，华夏银行通过差异化制定金融服务方案，实施包括延迟还本付息在内的一揽子小微企业扶助措施，采用互联网客户触达、线下业务线上化等无接触式业务办理模式，助力疫情常态化防控模式下小微企业发展。

华夏银行亦在持续深化中小企业金融服务，打造特色普惠金融体系，解决小微企业融资难题，助力民营经济健康发展。

在助力民营小微上，华夏银行通过产品创新、模式创新、管理创新，为中小微企业、民营企业提供专业化、特色化、普惠化金融服务，持续提升金融服务质效。如推广“信贷工厂”模式，持续优化信贷业务全流程管理，利用小企业授信决策引擎平台，提供智能决策辅助和贷后管理。截至2021年末，华夏银行小微企业贷款余额4907.49亿元，小微企业贷款增量343.37亿元，小微企业贷款余额占全行贷款23.68%。

同时，华夏银行积极响应国家乡村振兴战略，严格落实“四个不摘”原则，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。据悉，为贯彻落实乡村振兴战略，华夏银行建立服务乡村振兴工作机制，成立华夏银行乡村振兴工作领导小组，由党委书记、董事长李民吉担任组长，明确乡村振兴工作小组成员单位及职责分工，统筹全行服务乡村振兴战略各项工作。

值得注意的是，华夏银行针对“三农”地域性特点，开发针对性、特色化涉农产品，优化“三农”金融服务，更好地满足乡村振兴多样化、多层次金融需求，以金融“活水”服务乡村振兴。截至2021年末，该行涉农贷款余额2559.80亿元，普惠型涉农贷款余额167.36亿元。

此外，华夏银行严格落实“四个不摘”要求，聚焦北京市支援协作重点地区，创新帮扶特色，持续开展帮扶工作，推进乡村高质量发展，提升乡村振兴工作质效。如精准对接内蒙古、新疆、青海等省市的北京市对口帮扶县区，累计投放贷款52.38亿元，其中新增投放11.31亿元，累计吸收当地就业人口超过25000人。

更智慧：加速数字转型升级金融服务

2021年，华夏银行坚持创新引领发展，以客户需求为导向，不断推进数字化转型，实现数字价值到数字信用的跃升。

具体而言，华夏银行强化金融科技创新，以产业数字生态、消费数字生态两条主线为牵引，纵深推动数字化转型，为客户提供移动化、数字化、智能化的金融服务。

数字化转型成效上，华夏银行荣获人民银行颁发的“2021年度优秀数据贡献单位”；被银保监会列为“数据治理高层专家指导协调委员会成员单位”；在2021数字经济产业大会上，华夏银行产业数字金融项目入选“全国企业数字化转型十佳案例”。

数字化转型也在提升线上服务的便捷性及操作性，延伸金融服务的触角，让金融服务惠及更多的特殊客群。华夏银行推出手机银行关怀版，向老年客群提供大字、语音等特色化金融服务，推进营业网点建设，完善无障碍通道及相关设施，为老年客群提供便利的金融服务。

数据显示，华夏银行为老人、军人、外出务工者等特殊客群提供专属、贴心的金融服务，确保线上、线下金融服务“不掉线”。2021年，该行老年客户数535.38万户，较年初增长61万户，增幅12.86%；设置爱心窗口网点数量921个；设置无障碍通道（或相当设施）的网点数量918个。

与此同时，华夏银行高度重视消费者权益保护，致力于为广大消费者提供更加安全、优质的金融服务。2021年，华夏银行积极参与中国人民银行、中国银保监会、中国银行业协会等组织的消费者教育宣传活动，深化金融知识普及宣传教育，建立健全长效工作机制，以线上渠道与线下阵地宣传、广泛性与集中性相结合的方式开展金融教育活动，向消费者普及金融知识，加强消费者风险防范意识。截至2021年末，金融知识教育宣传活动年度累计次数达16743次，受众人次3800万人次，发放宣传资料数量328.08万份。

更低碳：致力绿色发展助推双碳目标

2021年，华夏银行致力于通过金融力量，推动经济社会绿色低碳转型。

多年来，华夏银行高度重视绿色金融发展，积极践行绿色发展理念，新规划期提出“全力打造绿色金融新特色”的战略目标，持续推进信贷结构转型，创新绿色金融产品和服务，坚持国际合作，支持生物多样性保护。经过多年探索，已初步建立了风险可控、商业可持续的绿色金融发展机制，并将继续深化绿色金融发展战略，着力构建绿色金融新特色、新优势。

华夏银行主动应变，持续完善绿色金融综合服务方案，落实国家促进可再生能源产业健康发展的方针政策。积极开拓绿色租赁业务，不断丰富气候金融产品和服务模式，推出系列碳金融产品，在全国碳市场启动当日，成功落地银行业首笔碳远期交易保函业务，并成为首批全国碳市场资金结算行。

同时，该行积极践行ESG理念，将ESG理念纳入投融资业务核心策略。理财资管体系结合投资全流程管理框架，完成全面ESG融合工作，自主研发ESG评价和数据体系，对各类资产实现打分全覆盖。

围绕气候投融资等领域，华夏银行不断深化绿色金融国际合作，积极沟通世界银行、法国开发署等各国际组织，国际影响力稳步提升。截至2021年末，华夏银行转贷项目累计引进外资10亿美元，合作项目累积实现投放本外币108亿元，累计为全国18个省市自治区的98个项目提供融资服务，所投项目每年为社会节约标准煤373万吨，减排二氧化碳912万吨，减排二氧化硫2.83万吨，减排氮氧化物2.8万吨。

值得注意的是，华夏银行自身同样在积极践行绿色运营，在2021年正式提出2025年前实现自身碳中和的目标，为国内首家提出自身碳中和目标的银行。数据显示，截至2021年末，华夏银行绿色贷款余额2084.77亿元，气候融资业务余额2065.67亿元；ESG主题理财产品累计管理规模263.38亿元。

更稳健：强化风控合规力保行稳致远

“稳中进击”的业绩背后离不开稳健的风控合规。报告显示，2021年，华夏银行坚持审慎经营，持续强化内控合规管理建设，夯实稳健合规经营根基。

具体而言，华夏银行坚持依法合规经营，主动化外部合规要求为内部管理动力，全面推进合规管理长效机制建设，确保自身稳健经营，维护金融安全与稳定。2021年华夏银行印发《华夏银行股份有限公司合规政策》，建立集团层面合规管理架构体系。

同时，加大反洗钱管理力度，持续加大资源投入，强化风险信息传导，开展宣教活动，全面提升工作质效。

此外，华夏银行强化风险管理，以深化风险管理体制改革、健全风险治理体系为主线，加强重点领域和关键环节风险防控，提升全面风险专业管理水平，健全风险管理长效机制，增强风险管理的“全面性、专业性、前瞻性”；加强风险管控，加大重点领域和主要风险管控力度，深入推进风控数字化转型和工具优化，夯实防范系统性风险的基础。

据悉，2021年，华夏银行合规教育开展次数3877期，反洗钱内容培训次数4722次。资产质量方面，截至2021年末，该行不良贷款率1.77%；拨备覆盖率达150.99%。

更幸福：坚持以人为本共创美好生活

2021年，华夏银行坚持以人为本，切实维护员工权益，坚持平等用工和民主管理，为员工提供工作技能培训，为员工创建温馨暖心的职场环境。

华夏银行注重岗位技能与能力素质提升，持续投入优质资源，优化培训体系及师资队伍，建设全方位、多层次的培训体系，为不同层级、不同岗位的员工提供快速成长的平台，携手员工同进步、共发展；关注员工身心健康与生活质量，开展一系列文体活动，丰富员工的业余生活，深入推进职工之家建设，慰问困难员工并为其提供实际帮助。

同时，华夏银行积极投身抗疫救灾，通过捐款捐物、参与志愿活动及爱心献血等举措支持疫情防控和灾后重建工作，与疫区及灾区人民共担风雨、共克时艰。

数据显示，2021年，华夏银行开展志愿活动2355次，参与员工数量14789人次，志愿活动时长20890小时。

抗疫救灾之外，华夏银行积极关注社会需要，在特殊教育、敬老爱老、慈善捐助等领域积极开展多种形式的公益活动，用责任和爱心回馈社会，助力提高人民生活福祉。

值得一提的是，华夏银行连续7年开展“环卫子女成长计划”。2021年的主题定为——“与我们同行感受零度绿色可持续之美”，环卫子女成长计划通过带领孩子们探访绿色能源世界、聆听专家讲授冰雪运动精神、学习花样滑冰课程等丰富多彩的活动，帮助孩子们探索世界、开拓视野，领悟可持续发展的意义。截至2021年末，“环卫子女成长计划”已累计捐赠900万元。

同时，华夏银行积极开展公益文化活动，如独家冠名北京卫视大型文化音乐竞演真人秀节目《最美中轴线》，倾力支持北京中轴线申遗工作，推动首都文化产业发展，助力中华文脉永续流传。

未来，华夏银行继续秉持“可持续更美好”品牌理念，紧抓战略机遇，服务实体经济，助力乡村振兴，深耕绿色金融，积极履行社会责任，携手各方走好可持续发展之路，共建更加美好的未来。（记者 向炎涛）

(责编：曹淼、李源)