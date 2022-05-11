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4月CPI今公布：“二师兄”发力，CPI同比涨幅或上升

2022年05月11日00:24 | 来源：中国新闻网
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中新财经5月11日电(记者 谢艺观)5月11日，国家统计局将公布4月份全国居民消费价格指数(CPI)，在猪肉价格止跌反弹等影响下，4月份CPI涨幅或继续扩大。

4月CPI同比涨幅或上升

3月份，受国内多点散发疫情和国际大宗商品价格上涨等因素影响，CPI同比涨幅重回“1时代”。4月CPI同比涨幅会如何？

CPI涨跌幅走势图。 来自国家统计局

据农业农村部监测，4月份，全国农产品批发市场猪肉批发均价为18.52元/公斤，环比上升1.7%，同比下降42.6%；蔬菜批发均价为4.9元/公斤，环比下降11.5%，同比上升28.7%。

“食品价格方面，4月中旬以来，猪肉价格止跌反弹，随着天气持续转暖，蔬菜进入产销旺季，蔬菜价格季节性回落。工业消费品方面，国际油价高位回落，国内成品油价格迎来年内首次下调。”中泰证券固收首席分析师周岳指出，猪价上涨对冲油价下跌，CPI预计温和上涨。考虑到4月CPI翘尾因素影响，预计4月份CPI同比上涨2.0%。

北京大学国民经济研究中心报告认为，受各地保民生措施和生猪加速出栏、消费需求相对回落、上游工业大宗商品持续上涨影响，预计4月CPI同比上涨1.8%。

据同花顺iFinD统计，十余家机构对4月CPI同比涨幅的平均预测值为1.93%。若上述平均预测值兑现，4月CPI同比涨幅将继续上升。

物价有条件保持温和上涨

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，4月29日至5月5日，猪肉价格环比上升4.2%，同比下降36.3%。全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.10元/公斤，比上周下降7.0%，同比上升15.2%。

“二季度猪肉平均批发价大幅上行概率较低，但是在2021年同期基数下行的推动下，4-6月，猪肉CPI当月同比大概率稳步上行。”英大证券研究所所长郑后成认为。

“从走势看，尽管存在国际输入性因素以及部分鲜活食品短期供给压力，但总的看，CPI保持温和上涨的有利条件比较多。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在4月国新办举行的发布会上表示。

付凌晖表示，从需求看，消费和投资需求仍处在恢复之中，对价格拉动作用有限。从供给看，粮食生产连续丰收、库存充裕；生猪产能总体恢复，猪肉供给总体充足。我国商品和服务市场供应能力比较充足。同时，市场保供稳价的措施还会持续显效，也有利于价格稳定。因此，价格保持总体稳定温和上涨的态势还是有基础、有条件的。(完)

(责编：杨光宇、牛镛)

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