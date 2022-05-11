图①：格力电器智能化生产线。

图②：2022年4月8日至4月24日，舞蹈诗剧《只此青绿》在北京保利剧院连演18场，创下该剧巡演以来最高纪录。

图③：五粮液酿酒工匠正在操作传统生产工艺的“打量水”步骤。

图④：摩洛哥努奥项目建设期间，中国电建为该国培养了大批专业技术人才。

图⑤：与自然环境融为一体的中国石化江汉油田涪陵页岩气田钻井施工现场。

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彰显责任担当

贡献品牌力量

中国石油化工集团有限公司党组书记、董事长 马永生

近年来，中国石化坚持不懈地抓品牌、强品牌，公司品牌价值实现快速增长，美誉度和影响力持续提升。我们深刻认识到，建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，一定要以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把品牌建设摆到更加重要的位置，坚定不移打造立得住、传得开、叫得响的央企品牌。

打造立得住的品牌。把创新作为品牌建设的发动机，大力推进技术创新、产品创新、管理创新、商业模式创新，用“专精特新”为品牌建设不断注入源头活水。把质量作为品牌建设的生命线，把质量管理贯穿生产经营全过程，用有口皆碑的信誉维护品牌形象。把绿色低碳作为品牌建设的新焦点，持续提升能源利用效率，用深厚的绿色发展底蕴让品牌的颜值更高、招牌更亮。

打造传得开的品牌。实现品牌与目标市场的有效对接，用好实践案例，讲好品牌故事。加快国际化品牌体制机制建设，推动海外品牌规划、品牌传播、品牌责任与国际化发展接轨。增强品牌危机管理能力，健全危机预警体系，加强舆情信息监测，切实防范品牌风险。

打造叫得响的品牌。品牌建设过程中，必须把品牌塑造与客户需求紧密结合起来，用良好的客户体验推动品牌入脑入心。抗击新冠肺炎疫情过程中，中国石化第一时间转产增供防疫物资、优化调整产品结构，在满足市场需求、彰显责任担当的同时，实现了公司品牌形象大幅跃升。

我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加扎实的工作，广泛凝聚品牌建设的强大力量，不断开创品牌建设新局面，加快打造世界领先洁净能源化工公司，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中贡献石化力量。

共建“一带一路”

树立品牌形象

中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长 丁焰章

中国电建积极投入“一带一路”建设，推动国际业务高质量发展。目前，在48个“一带一路”沿线国家和地区开展业务，在建工程承包和投资运营项目合同1866个，在世界舞台树立了良好的品牌形象。

集成专业优势，推进国际能源合作。面对世界工程承包市场格局的深度调整，中国电建提升属地化经营水平，培育一批国际业务能力强、国际发展意愿强的龙头企业，形成中国总部、海外六大区域总部、境外机构（项目）矩阵式管理结构。抢抓实现“双碳”目标孕育的市场机遇，积极布局新能源行业，2021年签署的海外新能源业务，占到央企国际新能源新签合同总额的50%以上。

建设品牌工程，实现共商共建共享。中国电建致力于为“一带一路”沿线国家和地区打造质量优良、低碳环保、技术先进的精品工程。采用世界先进技术的卡西姆港燃煤电站荣获巴基斯坦政府授予的“突出贡献奖”，全球单机容量最大光热电站努奥二、三期项目荣获摩洛哥“社会贡献奖”和“经济就业促进奖”，参与投资、建设的中老铁路、雅万高铁等项目进展顺利。迄今为止，中国电建在海外承建的电力能源项目总装机容量达1.9亿千瓦，使10多亿人从中受益。

履行社会责任，构建利益共同体。中国电建坚定不移推进“一带一路”相关项目的属地化进程，努力与当地国家社会和企业构建利益共同体。最大程度聘用本土化员工，拉动当地就业，尼日利亚宗格鲁水电站建设期雇用当地员工超4200人，占比达90%。重视雇员技能培训，在赞比亚下凯富峡水电站开办技能培训学校。广泛参与尼泊尔、老挝、泰国、厄瓜多尔等国发生地质灾害后的救援行动及捐建捐款等活动。

保持稳健态势

提升品牌价值

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长 曾从钦

当前，我国白酒行业发展向优势品牌、优势企业、优势产区集中的趋势进一步加快，市场需求升级、消费升级的趋势更加明显，行业头部企业面临的机遇和挑战并存。

近年来，五粮液持续保持高质量发展的稳健态势，特别是在产品体系建设持续优化、品牌价值持续提升、市场表现量价齐升、渠道体系协调发展、企业现代化治理水平持续提升等5个方面形成了方向性、格局性态势，产区、古窖池群、品质、品牌、消费群体等五大核心优势更加凸显。

围绕“十四五”发展目标，五粮液全力打造“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体的持续稳健、高质量发展的现代化企业。

具体来说，一要大力打造生态化园区，坚持提供生态化产品，全面实现生态化生产；二要升级建设纯粮固态酿酒基地，持续完善品质管理体系，不断提升五粮液名酒率；三要厚植品牌文化底蕴，深挖品牌文化内涵，创新品牌文化传播；四要打造一流的数字营销体系、数字管理体系和数字业务体系；五要不断提升企业治理能力和水平，健全公平公正公开的选商、扶商、优商、惠商机制。

未来，五粮液将始终遵循“种、酿、选、陈、调”的美酒五字诀，不断满足消费者对美好生活的追求；将始终把提升品牌价值摆在更加突出和重要的战略地位，重点抓好“五大体系”建设，坚持以品质体系建设为本、以文化体系建设为魂、以产品体系建设为要、以营销体系建设为纲、以产业生态体系建设为基，进一步强化品牌个性和品牌张力，持续提升品牌价值，继续加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流酒企。

优化产品服务

扩大品牌效应

中国保利集团有限公司党委书记、董事长 刘化龙

保利集团业务范围涵盖人们衣食住行用和精神文化生活等多个方面。近年来，保利集团多次开展重组整合和市场化并购，中国轻工、中国工艺、中国中丝、华信邮电等知名企业先后加入保利，共同组成了集团品牌矩阵。

保利集团下属企业类型多样、文化多元，既包括国有独资、中外合资、上市公司等不同类型，也涵盖贸易、地产、文化、科技、工程等不同行业，在包容互鉴、融合创新中，形成了“责任为本、发展至上”的价值观，扎实推动高质量发展。

优质的产品和服务，是品牌的根本保障。保利集团专注高端高质高品，彰显了独特的品牌形象。保利中轻积极推动科研成果产业化，开发出美妆护肤产品、营养功能型食品、家居清洁产品等，满足消费者对健康、安全的更高层次消费需求。保利华信大力推广5G网络、WiFi6无线技术场景应用，创新发布5G赋能电影放映系统。保利发展不断升级迭代产品体系，探寻更适宜人民群众生活的美好人居，连续12年获得“中国房地产行业领导公司品牌”称号。保利文化12次荣获“全国文化企业30强”称号，与20余个国家和地区开展演出、剧院、影视等领域的文化交流。

面向“十四五”，保利集团升级品牌文化系统性建设工作，系统考虑、统筹谋划，整体提升品牌价值和品牌实力。“保国利民、追求卓越”是保利的使命，“成为受人尊敬的卓越企业”是保利的愿景。保利将进一步厘清品牌关系，发挥品牌协同效应，形成母子品牌同频共振、互补发展的良性机制，增强品牌合力。

未来，保利集团将继续以品牌建设为重要抓手，推进建成具有全球竞争力的世界一流企业。

坚持自主创新

助推品牌升级

格力电器董事长兼总裁 董明珠

对于中国制造企业而言，推动高质量发展，加快建设制造强国和品牌强国，是时代赋予的责任和使命。

打造高端品牌，自主创新是基石。当前，全球范围内制造业竞争格局不断变换，真正有生命力的品牌，一定是技术的引领者而非追随者。格力电器坚持走自主创新道路，强化核心竞争力，目前拥有35项全球领先技术，累计申请国内外专利近10万项。

打造高端品牌，知识产权保护是关键。保护知识产权就是保护创新，就是保护品牌。强有力的知识产权保护制度是提升企业自主创新积极性、推动中国品牌建设的关键。当前，中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变，加强知识产权保护是提高中国经济竞争力最大的激励。

打造高端品牌，彰显大国自信是核心。品牌是生产者和消费者共同的追求，是供给侧和需求侧升级的主攻方向，是企业和国家综合竞争力的重要体现。面向全球打造大国品牌，有利于满足人们更高层次物质文化生活需要，也是弘扬中华文化、提升中国形象的国家工程。

打造高端品牌，推进低碳发展是落脚点。实现“双碳”目标，绿色低碳发展是产业转型和技术创新的重点方向。格力电器以新技术助推低碳转型，将绿色制冷技术的研发与创新聚焦在“能源清洁转型”和“能效提升”上，实现制冷行业的创新引领和开源节流。格力“零碳源”空调系统将光伏、储能及空调结合，目前已服务全球30多个国家和地区，落地项目超8000个。

作为市场主体，企业要紧跟国家战略，重视自主人才培养和技术创新，坚定实施品牌高端化战略升级，在世界舞台上展示中国制造的实力，用高品质产品服务更多消费者。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 09 版）

(责编：牛镛、杨光宇)