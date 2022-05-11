踔厉奋发 打造一流品牌（中国品牌日·特别报道）
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图①：格力电器智能化生产线。
彰显责任担当
贡献品牌力量
中国石油化工集团有限公司党组书记、董事长 马永生
近年来，中国石化坚持不懈地抓品牌、强品牌，公司品牌价值实现快速增长，美誉度和影响力持续提升。我们深刻认识到，建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，一定要以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把品牌建设摆到更加重要的位置，坚定不移打造立得住、传得开、叫得响的央企品牌。
打造立得住的品牌。把创新作为品牌建设的发动机，大力推进技术创新、产品创新、管理创新、商业模式创新，用“专精特新”为品牌建设不断注入源头活水。把质量作为品牌建设的生命线，把质量管理贯穿生产经营全过程，用有口皆碑的信誉维护品牌形象。把绿色低碳作为品牌建设的新焦点，持续提升能源利用效率，用深厚的绿色发展底蕴让品牌的颜值更高、招牌更亮。
打造传得开的品牌。实现品牌与目标市场的有效对接，用好实践案例，讲好品牌故事。加快国际化品牌体制机制建设，推动海外品牌规划、品牌传播、品牌责任与国际化发展接轨。增强品牌危机管理能力，健全危机预警体系，加强舆情信息监测，切实防范品牌风险。
打造叫得响的品牌。品牌建设过程中，必须把品牌塑造与客户需求紧密结合起来，用良好的客户体验推动品牌入脑入心。抗击新冠肺炎疫情过程中，中国石化第一时间转产增供防疫物资、优化调整产品结构，在满足市场需求、彰显责任担当的同时，实现了公司品牌形象大幅跃升。
我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加扎实的工作，广泛凝聚品牌建设的强大力量，不断开创品牌建设新局面，加快打造世界领先洁净能源化工公司，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中贡献石化力量。
共建“一带一路”
树立品牌形象
中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长 丁焰章
中国电建积极投入“一带一路”建设，推动国际业务高质量发展。目前，在48个“一带一路”沿线国家和地区开展业务，在建工程承包和投资运营项目合同1866个，在世界舞台树立了良好的品牌形象。
集成专业优势，推进国际能源合作。面对世界工程承包市场格局的深度调整，中国电建提升属地化经营水平，培育一批国际业务能力强、国际发展意愿强的龙头企业，形成中国总部、海外六大区域总部、境外机构（项目）矩阵式管理结构。抢抓实现“双碳”目标孕育的市场机遇，积极布局新能源行业，2021年签署的海外新能源业务，占到央企国际新能源新签合同总额的50%以上。
建设品牌工程，实现共商共建共享。中国电建致力于为“一带一路”沿线国家和地区打造质量优良、低碳环保、技术先进的精品工程。采用世界先进技术的卡西姆港燃煤电站荣获巴基斯坦政府授予的“突出贡献奖”，全球单机容量最大光热电站努奥二、三期项目荣获摩洛哥“社会贡献奖”和“经济就业促进奖”，参与投资、建设的中老铁路、雅万高铁等项目进展顺利。迄今为止，中国电建在海外承建的电力能源项目总装机容量达1.9亿千瓦，使10多亿人从中受益。
履行社会责任，构建利益共同体。中国电建坚定不移推进“一带一路”相关项目的属地化进程，努力与当地国家社会和企业构建利益共同体。最大程度聘用本土化员工，拉动当地就业，尼日利亚宗格鲁水电站建设期雇用当地员工超4200人，占比达90%。重视雇员技能培训，在赞比亚下凯富峡水电站开办技能培训学校。广泛参与尼泊尔、老挝、泰国、厄瓜多尔等国发生地质灾害后的救援行动及捐建捐款等活动。
保持稳健态势
提升品牌价值
五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长 曾从钦
当前，我国白酒行业发展向优势品牌、优势企业、优势产区集中的趋势进一步加快，市场需求升级、消费升级的趋势更加明显，行业头部企业面临的机遇和挑战并存。
近年来，五粮液持续保持高质量发展的稳健态势，特别是在产品体系建设持续优化、品牌价值持续提升、市场表现量价齐升、渠道体系协调发展、企业现代化治理水平持续提升等5个方面形成了方向性、格局性态势，产区、古窖池群、品质、品牌、消费群体等五大核心优势更加凸显。
围绕“十四五”发展目标，五粮液全力打造“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体的持续稳健、高质量发展的现代化企业。
具体来说，一要大力打造生态化园区，坚持提供生态化产品，全面实现生态化生产；二要升级建设纯粮固态酿酒基地，持续完善品质管理体系，不断提升五粮液名酒率；三要厚植品牌文化底蕴，深挖品牌文化内涵，创新品牌文化传播；四要打造一流的数字营销体系、数字管理体系和数字业务体系；五要不断提升企业治理能力和水平，健全公平公正公开的选商、扶商、优商、惠商机制。
未来，五粮液将始终遵循“种、酿、选、陈、调”的美酒五字诀，不断满足消费者对美好生活的追求；将始终把提升品牌价值摆在更加突出和重要的战略地位，重点抓好“五大体系”建设，坚持以品质体系建设为本、以文化体系建设为魂、以产品体系建设为要、以营销体系建设为纲、以产业生态体系建设为基，进一步强化品牌个性和品牌张力，持续提升品牌价值，继续加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流酒企。
优化产品服务
扩大品牌效应
中国保利集团有限公司党委书记、董事长 刘化龙
保利集团业务范围涵盖人们衣食住行用和精神文化生活等多个方面。近年来，保利集团多次开展重组整合和市场化并购，中国轻工、中国工艺、中国中丝、华信邮电等知名企业先后加入保利，共同组成了集团品牌矩阵。
保利集团下属企业类型多样、文化多元，既包括国有独资、中外合资、上市公司等不同类型，也涵盖贸易、地产、文化、科技、工程等不同行业，在包容互鉴、融合创新中，形成了“责任为本、发展至上”的价值观，扎实推动高质量发展。
优质的产品和服务，是品牌的根本保障。保利集团专注高端高质高品，彰显了独特的品牌形象。保利中轻积极推动科研成果产业化，开发出美妆护肤产品、营养功能型食品、家居清洁产品等，满足消费者对健康、安全的更高层次消费需求。保利华信大力推广5G网络、WiFi6无线技术场景应用，创新发布5G赋能电影放映系统。保利发展不断升级迭代产品体系，探寻更适宜人民群众生活的美好人居，连续12年获得“中国房地产行业领导公司品牌”称号。保利文化12次荣获“全国文化企业30强”称号，与20余个国家和地区开展演出、剧院、影视等领域的文化交流。
面向“十四五”，保利集团升级品牌文化系统性建设工作，系统考虑、统筹谋划，整体提升品牌价值和品牌实力。“保国利民、追求卓越”是保利的使命，“成为受人尊敬的卓越企业”是保利的愿景。保利将进一步厘清品牌关系，发挥品牌协同效应，形成母子品牌同频共振、互补发展的良性机制，增强品牌合力。
未来，保利集团将继续以品牌建设为重要抓手，推进建成具有全球竞争力的世界一流企业。
坚持自主创新
助推品牌升级
格力电器董事长兼总裁 董明珠
对于中国制造企业而言，推动高质量发展，加快建设制造强国和品牌强国，是时代赋予的责任和使命。
打造高端品牌，自主创新是基石。当前，全球范围内制造业竞争格局不断变换，真正有生命力的品牌，一定是技术的引领者而非追随者。格力电器坚持走自主创新道路，强化核心竞争力，目前拥有35项全球领先技术，累计申请国内外专利近10万项。
打造高端品牌，知识产权保护是关键。保护知识产权就是保护创新，就是保护品牌。强有力的知识产权保护制度是提升企业自主创新积极性、推动中国品牌建设的关键。当前，中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变，加强知识产权保护是提高中国经济竞争力最大的激励。
打造高端品牌，彰显大国自信是核心。品牌是生产者和消费者共同的追求，是供给侧和需求侧升级的主攻方向，是企业和国家综合竞争力的重要体现。面向全球打造大国品牌，有利于满足人们更高层次物质文化生活需要，也是弘扬中华文化、提升中国形象的国家工程。
打造高端品牌，推进低碳发展是落脚点。实现“双碳”目标，绿色低碳发展是产业转型和技术创新的重点方向。格力电器以新技术助推低碳转型，将绿色制冷技术的研发与创新聚焦在“能源清洁转型”和“能效提升”上，实现制冷行业的创新引领和开源节流。格力“零碳源”空调系统将光伏、储能及空调结合，目前已服务全球30多个国家和地区，落地项目超8000个。
作为市场主体，企业要紧跟国家战略，重视自主人才培养和技术创新，坚定实施品牌高端化战略升级，在世界舞台上展示中国制造的实力，用高品质产品服务更多消费者。
版式设计：张芳曼
《 人民日报 》（ 2022年05月11日 09 版）
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