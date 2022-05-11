梁言品

北京冬奥会、冬残奥会上，一批中国品牌引发关注。中国冬奥运动员领奖服上，是民族品牌“安踏”的品牌标志；供应了32种食品的“盼盼食品”，为各国选手和工作人员补充能量……这些品牌不仅在各自领域精耕细作，而且走出了一条跨界融合的路子，扩大了品牌影响力。

跨界融合，让不少品牌突破了传统意义上的消费品概念，融入了时尚元素，凸显了文化内涵。当报纸的墨印上服饰，“报款”服装成“爆款”；当故宫的美助力妆容，古典美与现代美交融碰撞；当奶糖的香呵护皮肤，“大白兔”承载的味道更加丰富……近年来，不少中国品牌拓宽品牌维度、提升融合能力，以全新面貌走进大众视野，翻开了“国潮”风尚新的一页。既独特又有价值、既实用又有创意的产品，赢得了新生代消费群体的青睐，实现了品牌口碑的提升，也有助于推动企业转型升级。从这个意义上说，融合力也是品牌竞争力。

围绕融合发展的思路，很多中国品牌开启了探索之路。比如，一些品牌通过主题直播、线上带货、文创联名等方式，拓宽品牌营销场景；一些品牌致力于乡村振兴，推动生产销售资源下沉，在特色产业领域打造消费新品类；一些品牌擦亮文化底色，融入非物质文化遗产，在文博消费领域打开新蓝海。无论是拥抱直播经济、助力农民增收，还是增强文化赋能、加速品牌融合，只有更好满足人们多元化、高品质的消费需求，才能持续引领消费新潮流，与消费者一道激活品牌价值、共创美好生活。

融合是品牌的创新表达，品质是品牌的立身之本。品牌的价值，会直接呈现在商品质量上。融合发展，不能只在包装、营销上做表面功夫，也不能盲目追赶潮流粗制滥造，更不能罔顾知识产权“山寨”抄袭。产品质量好不好、性价比高不高，需要用品质说话。对品牌创新而言，既要找到符合产品定位和消费趋势的融合发展之路，又要以产品质量与市场反馈来检验融合效果。从制造到创造、从质量到品质、从融合到创新，中国品牌是精心培育出来的，最终要靠实力铸就。只有深度开掘品质的“金矿”，提供更好产品、更好服务、更好体验，才能不断拓展中国品牌的深度和广度。

中国品牌，应成为中国一张靓丽的名片。持续开展中国品牌创建行动，不断擦亮中国品牌、点亮幸福生活，让“国货发光”、让美好发声，必能在中国品牌融合发展的过程中，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 09 版）

(责编：牛镛、杨光宇)