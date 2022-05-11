本报北京5月10日电 （记者曹树林）在第六个中国品牌日到来之际，由人民日报社发起，人民日报文化传媒有限公司、快手主办的第四届“国货发光”传播项目正式启动。

2022年“国货发光”活动以“致敬国货品牌 点亮发光人生”为主题，通过线下创意展出、短视频征集、传统文化交流等内容，用年轻人喜爱的互联网互动形式，挖掘中华优秀传统文化的创意表达，传播中国品牌不断创新、发光发亮的精彩故事，引导网友分享对国货的喜爱和支持。本次活动还联动知名导演拍摄发光故事特辑，以专业视角讲述时代大潮下，每个发光个体的奋斗与拼搏。自2019年起，人民日报社连续4年发起“国货发光”传播活动。截至目前，活动由网友自发产生近300万件作品，播放量超过200亿次，联动50余位企业家、学者等，数十家媒体、覆盖13个行业的近100个中国品牌加入。

“十三五”以来，我们见证了大国步伐中的无数发光时刻。“祝融”探火、“羲和”逐日、神舟十三号载人飞行任务圆满成功，科技强国绽放力量之光；大数据、云计算、人工智能等技术加速演进，智慧之光不断点亮；老字号品牌坚守品质承诺，擦亮“金字招牌”，工匠精神延续传承之光；企业伸出援手，凝心聚力共同抗疫，闪耀出共克时艰的责任之光。

今天的中国品牌，展现出的不仅是科技创新、品质担当，更是中华民族的历史底蕴、民族精神和文化自信，在世界舞台留下诸多发光瞬间，烙下中国的时代印记。以文化浸润赋予品牌生命，与潮流碰撞激发品牌活力，以匠心品质、责任担当推动品牌升级，发光的国货以自己的品牌故事和品牌发展，诠释着时代精神和民族气质。

本次活动的联合主办方快手，在文化内容方面助力更多国货品牌发光发热。快手的新商业生态，将重点围绕国货、新生活打造精良内容，滋养国货品牌生长，彰显民族品牌实力。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)