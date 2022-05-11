本报记者 丁怡婷

图①：山东能源集团鲍店煤矿的井下工作面智能集控中心。

丁 宁摄

图②：陕煤集团龙华矿业公司的智能化工作面正在作业。

薛效承摄

数据来源：国家统计局、中国煤炭工业协会

习近平总书记强调，富煤贫油少气是我国国情，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章，加快绿色低碳技术攻关，持续推动产业结构优化升级。

1小时，煤炭行业发生着什么？

百米深井，一台滚筒直径达3.5米的采煤机开采2500吨煤炭；繁忙港口，一台四翻式翻车机卸载100节火车皮；工业园区，两台660兆瓦燃煤机组生产电能132万千瓦时，满足6600户家庭1个月的用电需求……煤炭保障着经济社会发展和民生用能需求。2021年，我国原煤产量达41.3亿吨，煤炭消费量占能源消费总量的56%，煤炭仍是我国的主体能源。

党的十八大以来，煤炭行业发生了哪些变化？煤炭企业如何实现绿色转型？记者进行了采访。

化解过剩产能，煤炭开发布局和产业结构持续优化

“一铲下来就能装满一节火车皮！”国家能源集团准能黑岱沟矿，司机王耀国操纵着6层楼高、自重1200吨的“巨无霸”电铲车作业。这里是我国年产煤量最大的露天矿，井田面积相当于7000个标准足球场、最深作业面距离地面60多层楼高。

去年，黑岱沟矿的煤炭产量达到3400万吨，差不多相当于我国1949年的全国煤炭产量。如今，这样的千万吨级煤矿在我国有72处，产能达11.24亿吨/年。

近年来，煤炭供给体系质量显著提升，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。截至2021年底，年产120万吨以上大型煤矿产量占全国的85%左右，年产30万吨以下小型煤矿产能占比下降至2%左右。

这样的产业格局和几年之前明显不同。2012年下半年到2016年，受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，煤炭供过于求矛盾突出，煤炭行业遭遇了“寒冬”。一时间，全国综合煤价由最高点800元/吨下降到最低点330元/吨，全行业九成以上企业亏损。“当时我们一些矿井的生产成本200多元/吨，到港口的铁路运费100多元/吨，但煤价也就300多元/吨，13个矿井只有5个是盈利的。”国家能源集团神东煤炭集团总经理王存飞回忆。

关键时刻，转机到来：2016年2月，国务院印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确从2016年起，用3至5年的时间，煤炭行业再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，并提出相应配套支持政策。

推进供给侧结构性改革，扎实推进去产能，让煤炭行业逐步走出困境。

该减的减，落后产能加快淘汰。“十三五”时期，我国退出落后煤炭产能超过10亿吨，煤矿数量由2012年的1.3万多处减少至2021年的4500处以内。

该增的增，优质产能有序释放。煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。2021年，晋陕蒙新四省份原煤产量33亿吨，占全国总产量的79.9%。“2015年集团煤炭板块亏损了30亿元，当时下定决心要‘壮士断腕’。原计划3年关闭的18处矿井，一年内关闭到位。同时置换优质产能，目前集团优质煤炭产能已达95%。”陕煤集团副总经理王世斌说。

“过去企业也想改革，但缺乏强有力的推进机制。”山东能源集团董事长李伟坦言，针对煤炭严重供大于求的状况，国家相继出台关闭退出落后产能矿井、严格治理超能力生产等措施，将行业带出了困境。

从粗放式发展转向大型化集约化发展，煤炭行业形势企稳向好——全行业利润总额由2015年低谷时的约405亿元增长至2020年的2223亿元，去年煤炭市场供需两旺，行业企业利润超过7000亿元。

煤矿机械化智能化水平大幅提升，生产效率稳步提高

黑岱沟矿上，布孔工袁文华将北斗定位提供的坐标点录入系统，形成孔位分布图传给下一环节，为下一次的采区投掷爆破做准备。

“2016年以前，用的是‘人拉绳、步丈量、石头标记’的土方法，容易造成孔位偏差、岩层爆破不均匀。”黑岱沟矿爆破技术组组长陈需介绍，借助北斗定位和智能布孔系统，布孔精度可由20厘米以内提升到5厘米以内，500个孔的布孔时间从一天缩短至两三个小时。

近年来，推进煤炭智能化开采、提升煤机装备制造水平，成为不少煤企转型升级、提升生产效率的主攻方向。不仅是露天煤矿，智能化技术还“深入”到了百米井下。

在晋能控股煤业集团同忻矿，机电队长杨继彪一键启动控制按钮，采煤机、液压支架、运输机等设备陆续开工、高效协作。“以前液压支架需要人工操作，采煤机往前走，支架工就得跟着跑。一个工作面140多个支架，至少得配四五个人。操作手柄也费劲，工人手上经常起茧子。”杨继彪介绍，现在煤矿借助智能化综采系统，仅需1人便可操作所有的液压支架。

装备是实现煤矿智能化的重要基础。“10年前，许多采煤机、掘锚机等关键核心设备要从国外进口，设备和配件采购价格高，配件供应周期长。”王存飞说，但当时国内外煤炭市场整体形势好，矛盾不突出。市场“寒冬”到来之后，有效降低生产成本成为煤炭企业生存的关键。

2014年底，神东煤炭集团全面启动高端装备及配件国产化工作。截至目前，他们累计开发核心生产设备整机和零配件2万余种，包括世界首台8.8米超大采高智能化采煤机、薄煤层掘锚机等，相比进口节约资金10.21亿元。

截至2021年底，大型煤炭企业采煤机械化程度提高至98.95%，比2012年提高约17个百分点，全国已建成智能化采掘工作面813个。

煤矿机械化、智能化水平大幅提升，也让煤矿生产效率稳步提高、安全生产形势明显好转——大型煤企原煤生产人员效率由2012年的6.437吨/工提升至8.786吨/工；全国煤矿平均百万吨死亡率由2012年的0.374降至2021年的0.044。

走绿色低碳发展道路，煤炭清洁高效利用取得新进展

煤炭产业转型升级，要走绿色低碳发展的道路。党的十八大以来，煤炭行业持续推进清洁高效利用，其中燃煤发电和现代煤化工的表现尤为亮眼。

——煤电机组节能降耗改造持续推进。

在我国，作为电力供应的主力能源，煤电以占比不到五成的装机，生产了约六成的电量，支撑了超过七成的高峰负荷需求。“我国燃煤发电耗煤量占煤炭消费总量的53%左右，推进煤电机组节能降耗，是推进煤炭清洁绿色利用、改善大气环境的有效手段。”中国煤炭工业协会副秘书长张宏介绍。

在国家能源集团江苏泰州电厂，绿树青草相映，两台1000兆瓦二次再热燃煤发电机组稳定运转。“这两台机组的供电煤耗为263.44克/千瓦时，处于全球领先水平。烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放强度也优于天然气电厂的排放限值。”泰州电厂董事长刁保圣介绍。

为降低碳排放强度，今年电厂还开工建设了每年50万吨二氧化碳捕集和利用项目，可用于地质驱油及食品保鲜等，预计2023年投产。刁保圣算了笔账，该项目二氧化碳捕集成本每吨250元左右，按周边地区市场售价每吨300元左右算，能够实现盈利。

截至2020年底，我国约9.5亿千瓦的煤电机组达到超低排放水平，节能改造规模超过8亿千瓦，火电厂平均供电煤耗降至305.8克标煤/千瓦时。据测算，由于供电能耗降低，2020年火电行业二氧化碳排放量比2010年减少了3.7亿吨。

——现代煤化工向高端化、多元化、低碳化方向发展。

α—烯烃成功分离，并且聚合产出聚α—烯烃基础油（PAO），又一个煤化工项目试车成功！这让国家能源集团宁夏煤业公司的煤化工技术人员兴奋不已：“PAO高端装备润滑油具有高热稳定性、高抗氧化性，使用寿命比一般润滑油长。我们的生产成本比进口产品每吨低7000元左右。”

在山东能源集团鲁南化工，过去销路犯愁的高硫煤，摇身一变成为高端新材料聚甲醛，价格翻了好几番。“聚甲醛强度高、耐疲劳，可用于仪表齿轮、机械阀门、汽车安全卡扣等生产中。”鲁化公司副总工程师鲁宜武介绍，如今产品销路很不错，“身价”可达每吨2.2万元。

“煤炭作为原料，不仅可以固碳，而且能够提供丰富的油品和化工品，有助于保障国家能源资源安全。”张宏表示。2021年，我国煤制油、煤（甲醇）制烯烃、煤制气、煤（合成气）制乙二醇产能分别达到931万吨/年、1672万吨/年、61.25亿立方米/年、675万吨/年。

面对机遇与挑战，煤炭行业需落实好能源保供和绿色转型双重任务

今年一季度，我国优质煤炭产能稳步释放，规模以上企业原煤产量同比增长10.3%，煤炭生产总体保持高位。张宏预计，今年煤炭市场供需有望保持基本平衡态势，而从长远来看，要实现“双碳”目标，降低煤炭消费总量及消费过程中的碳排放强度是必然趋势，这给煤炭行业带来了新的机遇与挑战。

一方面，发挥煤炭的主体能源作用，行业仍有机遇。

根据中国煤炭工业协会判断，2030年以前，我国煤炭消费将进入总量峰值平台期，并转入总量回落的历史变革期。预计“十四五”时期，煤炭在一次能源消费结构中的比重将持续下降，煤炭消费量将在40亿吨至42亿吨之间，煤炭市场总量、需求结构基本稳定。

“我国能源需求保持增长趋势，油气对外依存度较高，新能源不稳定，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。”王世斌认为，随着能源科技创新取得新突破，煤炭行业在绿色智能开采、煤矿灾害防治、清洁高效利用等方面依然拥有发展机遇。

在做优做强煤炭主业的基础上，一些煤企也在探索布局新能源等新兴产业。4月中旬，山东能源集团投资建设的渤中海上风电项目开工，这是山东省首个平价海上风电项目，每年可提供清洁电能近17亿千瓦时。“煤矿拥有的采煤沉陷区等闲置土地能为发展风电光伏提供土地资源。下一步，我们将把新能源发展作为战略优先方向，协同发展煤炭、风电、光电、制氢和储能等产业。”李伟介绍。

另一方面，生态环保的压力、保障供给的任务也需要重视。

“当前我国14个大型煤炭基地中，有9个分布在黄河流域，黄河流域生态保护和高质量发展对煤炭资源开发提出了更高要求。”王世斌建议，有关部门应尽早建立统一的环保标准，“这样一来，企业可以有针对性地购置装备，避免因环保不达标问题影响生产。”

煤炭储运保障也有待加强。“近年来，煤炭生产向资源富集地区集中，晋陕蒙新四省份的原煤产量已占全国的近80%。如果遇到国际市场变化、极端天气、可再生能源波动等异常情况，煤炭外运可能面临一定压力。”张宏建议，为避免区域性、品种性和时段性的煤炭供应紧张，要增加煤炭主产地区运力支持，进一步健全煤炭供应保障和应急储备体系，充分发挥我国大型现代化煤矿的优势，探索建立煤矿弹性产能和弹性生产机制，提高全国煤炭安全稳定供应和应急保供能力。

对煤炭业来说，转型升级仍在路上。“去年国家从实际出发，纠正个别地方运动式‘降碳’行为，明确要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合，让煤炭行业吃下了‘定心丸’。”张宏认为，下一步煤炭行业和企业要积极承担能源保供和绿色转型的双重任务，兜住国家能源安全稳定供应保障的底线，促进煤炭清洁高效低碳利用和固碳循环，努力推动煤炭逐步由基础能源向保障能源、支撑能源转变，为推动能源革命、建设能源强国、如期实现碳达峰碳中和目标贡献力量。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 18 版）

(责编：牛镛、杨光宇)