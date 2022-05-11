首条“璇玑”系统生产线建成投产（资讯速递）
2022年05月11日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 记者从中国海油获悉：日前，我国首条旋转导向钻井与随钻测井“璇玑”系统智能化生产线在广东佛山市建成投产，标志着由我国自主研发的“璇玑”系统正式迈入大规模产业化阶段。
中海油服油田技术事业部总经理尚捷介绍，中国海油“璇玑”系统可以精准控制地下数千米的钻头“瞄着油层去”“闻着油味钻”，还可以“遥控驾驶”钻具在0.7米厚的薄油层中横向或斜向稳定穿行1000米以上，同时可以实现对地层资料的实时分析，是大幅降低油气田开发成本、高效开发海洋油气资源的一把“利器”。
本次投产的“璇玑”系统智能化生产线，属国家重大装备国产化项目，是中国海油建设高端油气勘探装备“智造链”的重要举措之一，投产后具备年产100套“璇玑”等高端装备的制造能力。
据了解，旋转导向钻井与随钻测井技术横跨20多个学科、涉及1000多道高端工艺。为填补国内技术空白，中海油服经过7年的技术攻关，于2014年成功研发“璇玑”钻井、测井系统并实现海上作业。截至今年3月，“璇玑”系统已陆续在渤海、南海、东海和陆地主要油气田应用。
（冉永平）
《 人民日报 》（ 2022年05月11日 18 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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