本报记者 杜海涛 李 刚 罗珊珊 窦瀚洋

图①：山东港口青岛港前湾集装箱码头一派繁忙景象。

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图②：江西赣州市赣州虹飞钨钼材料有限公司生产车间，员工正抓紧生产。

刘 青摄

图③：辽宁沈阳市虎石台车站，中老铁路（沈阳—万象）国际货运列车缓缓驶出。

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今年一季度，我国外贸进出口总值9.42万亿元人民币，同比增长10.7%，连续7个季度保持正增长。前4月，我国外贸进出口总值12.58万亿元人民币，同比增长7.9%。

尽管当前风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，外贸稳中提质的发展趋势没有改变。如何进一步释放政策红利、推动外贸稳定发展？实现外贸保稳提质有哪些好经验、好做法？近日，记者深入部分省份的外贸企业进行了调查采访。

——编 者

新优势——

实现两个市场、两种资源更好对接，提升企业在全球产业链供应链中的竞争力

深圳盐田港，随着一声汽笛长鸣，一艘装载着TCL华星光电技术有限公司产品的集装箱船从码头缓缓驶出，目的地是大洋彼岸的TCL电子墨西哥工厂。

以前TCL直接出口电视机，物流成本高，加上关税等因素，产品竞争力受到影响。现在，公司在墨西哥建立生产基地，将轻薄的液晶显示面板和各种电子元器件运往墨西哥，在当地的生产线上组装成一台台电视机，实现“在地生产”，这对增强TCL产品在北美地区的竞争力起到关键作用。

“10年前，我们也经历了‘少屏’的阶段，显示屏等主要零部件的生产技术都掌握在别人手里。现在，我们已经把关键核心技术掌握在自己手上。”TCL华星首席运营官赵军说。

走进位于深圳光明新区的TCL华星工厂，巨大的玻璃基板在不同区域、不同机器中穿梭，依次完成清洗、镀膜、蚀刻、去光阻等几十道生产工序，一块液晶显示面板就诞生了。随后根据客户需求，液晶显示面板被切割成不同尺寸，装车发往下游制造工厂。

过去，我国每年大量进口液晶显示面板。现在，随着京东方、TCL华星等企业迅速成长，改写了我国“少屏”的局面。目前全球半导体显示产业加速向中国集中，预计到2023年中国的大尺寸LCD（液晶显示器）面板份额将达到或超过70%。

今年前两个月，TCL出口额为27.7亿美元，同比增长2.2%。一季度，TCL华星电视面板全球出货量约1200万片。TCL电子墨西哥工厂已经具备完善的模组和机芯的自主生产能力及组装能力。

“TCL海外营收增长，得益于在全球建立的完备产业链供应链体系，很多产品实现了‘在地生产’‘在地销售’和‘在地提供服务’。”TCL创始人、董事长李东生说，企业在全球建立完备的产业链供应链体系，可以有效促进相关核心器件、材料和装备出口，大大提升企业国际竞争力。

今年3月23日，TCL华星印度工厂实现首批显示面板产品供应三星，TCL全球产业链体系又向前延伸了一大步。

新业态——

发展跨境电商、海外仓、市场采购贸易等新业态新模式，增强发展动能

与半年前相比，浙江杭州炫达科技有限公司总经理朱国强踏实了不少。公司针对海外市场生产的电动自行车已经在出口市场站稳脚跟，半年销量增加15%。

“现在国外顾客可以到销售门店现场试骑电动自行车，售后服务也有保障。”朱国强说，“这主要得益于海外仓的设立。有了海外仓，即使身在国内，也不会像以前那样鞭长莫及。”

为开拓海外市场，炫达公司曾在国外租过仓库，但租金高，沟通难，效果并不理想。得知这一消息，浙江凯西国际货运有限公司总经理吴清芳主动找到朱国强：“入驻我们的自营海外仓，运营服务可以实现精细管理。”

凯西国际在美国洛杉矶的海外仓配备有200平方米的运营服务中心，不仅可以现场展示产品，还聘请了电子产品专业技术人员提供售后服务。

去年5月，朱国强现场考察后，当场签下了入驻合同：“在这里，买家能够实现‘体验式购买’。对跨境电商来说，也能做到当天退货、当天维修，并再次上架销售，每年能节省100多万美元。”

作为杭州跨境电商综合试验区海外服务网络的首批试点企业，凯西国际去年积极布局海外仓，截至目前已设立16个自营海外仓，总面积超10万平方米。“除了电动自行车、电子用品等产品外，我们还计划打造服装类、鞋类专属仓，为跨境电商客户提供个性化服务。”吴清芳说。

除了仓储、物流，智能化的海外仓还能帮助外贸企业提升产品质量和国际竞争力。宁波嘉泽厨具有限公司就是受益者。

受新冠肺炎疫情影响，嘉泽厨具线下出口业务一度停顿。一筹莫展时，由宁波市政府和豪雅集团牵头筹建的全国首个跨境电商出海联盟成立，借助联盟渠道，嘉泽厨具从传统线下渠道，转化为线上线下两条腿走路。目前，公司跨境电商出口占比已接近七成，海外仓发货量同比增长80%以上。

外贸企业不断提升创新能力，跨境电商、海外仓、市场采购贸易等新业态新模式蓬勃发展，成为推动我国外贸高质量发展的新动能。

浙江大学国际商务研究所所长马述忠认为，数字化、智能化海外仓能在更大程度上解决跨境物流、售后等领域存在的瓶颈问题，帮助跨境企业实现低成本、高质量运营，提升物流效率，优化购物体验，进而增强我国外贸产业链供应链韧性。

“推动海外仓稳定向好发展，需要形成合力。”浙江省商务厅对外贸易发展处副处长陆军说，杭州海关设置跨境电商B2B出口服务专窗，做好企业办理注册登记、海外仓备案、信息化系统对接等工作。浙江银保监局督促相关金融机构加强对海外仓项目的信贷资金保障……截至目前，浙江已建设791个海外仓，总面积达950万平方米，分布于全球40多个国家和地区。

陆军介绍，2021年5月，浙江省出台《推动海外仓高质量发展行动计划》，到“十四五”末，将力争在全球设立海外仓总数超千个，努力打造促进外贸高质量发展的重要平台。

新市场——

深化多双边和区域合作，推进共建“一带一路”，开拓多元化市场

3月23日，尼日利亚拉各斯市，广州倬亿国际集团在当地推出的网约车项目正式上线，首批交付的千台新型广汽汽车亮相发布会现场。这款新型网约车预装了完整的智能安全装置，可以向控制中心提供24小时视听信息。

“该项目开始于2019年，得到了广东省及尼日利亚拉各斯州大力支持。”广汽乘用车国际有限公司董事长郁俊说，两年来，公司克服了新冠肺炎疫情、芯片短缺和海运滞缓等诸多不利因素影响，推动项目完成。目前，公司出口份额不断扩大。截至2021年底，广乘国际累计出口台数超过5.5万台。

4月5日，经广州海关所属南沙海关验放，1974辆汽车从南沙发往中东地区，这批汽车来自多个国产品牌。据南沙海关统计，今年一季度，在南沙自贸试验区申报出口的汽车达1.8万辆，较去年同期增长8倍。

广汽集团董事长曾庆洪介绍，随着广汽研发、制造和销售能力的进一步提高，2021年公司累计出口汽车20730台，同比增长72.5%，其中中东地区销量超1万台，美洲地区超3500台。今年一季度，出口汽车5736辆，同比增长53.3%。

既要稳定传统市场，也要开拓新市场。我国不断深化多双边和区域合作，推进共建“一带一路”高质量发展，为出口企业开拓新兴市场创造了有利条件。

从广州开车出发，连续穿过沙湾水道、南沙水道，记者来到位于中山市黄圃镇的格兰仕黄圃工厂。在全自动智能生产线上，机器人抓起一个个零部件，流水线次第向前，组装完成一台崭新冰箱。

“今年一季度，格兰仕冰箱出口同比增长29%，目前订单排到了6月份。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤介绍。今年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，涵盖亚太地区广阔市场。该协定显著降低了区域内企业的经营成本，促进商品、技术、服务、资本更加自由便利地流动，给企业开拓新市场带来新机遇。

在汕头，狮头鹅产业实现出口零突破，濠江水产预制菜出口至RCEP成员国；在湛江，广东签发农业RCEP第一单，满载着广东预制菜的6货柜货物出口到了新加坡等市场。

据海关总署广东分署统计，今年前2月，广东省对RCEP成员国进出口3438.9亿元，同比增长2.7%。RCEP的生效，促进了通关便利和关税降低，成为稳外贸的重要抓手，广东省港口、航运、物流、机械、纺服、家具等行业将持续受益。

“广东将不断深化与RCEP成员国在跨境电商领域的合作，共抓大湾区建设新机遇、共享跨境电商新经验、共拓国际贸易新市场，为全球经济复苏和创新发展注入新动力。”广东省商务厅厅长张劲松表示。

新举措——

进一步优化服务，改善营商环境，充分释放改革红利

4月13日召开的国务院常务会议提出，“持续优化外贸营商环境”“提高出口货物退运通关效率”“对守信企业在通关、退税等方面予以更多便利”。当前，为助力外贸企业纾解困难、促进进出口平稳发展，各地区各部门多措并举稳住外贸基本盘，支持出口企业优化结构、培育品牌，进一步增加产品附加值和国际竞争力。

走进位于北京亦庄经济技术开发区的赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司，各种各样的半导体晶圆引人注目。

“公司的快速发展与海关等部门的服务紧密相关。”赛莱克斯（北京）公司相关负责人说。“公司最近发展怎么样？进出口业务有没有遇到什么困难？有什么需要我们帮忙的吗？”这是北京海关所属亦庄海关关员们经常挂在嘴边的话。

一次，亦庄海关接到赛莱克斯（北京）公司的咨询电话，称该公司将在经开区建设8英寸MEMS芯片国际代工线项目，预计投资20多亿元，项目体量大、时间长、进口设备多，而公司缺乏相关经验，想请海关帮助指导。

“企业有需求，海关马上办。”亦庄海关查检二科科长徐驰说，海关指派联络员与赛莱克斯（北京）公司对接，针对芯片产业进出口产品结构特点和通关特殊要求，专门设计了“减免税便捷审批、进口通关分送集报、税款缴纳汇总征税、属地查检全时全域、稽核查智慧监管、AEO认证全程辅导”六位一体的海关监管模式。

很快，赛莱克斯（北京）公司顺利完成数百台设备、近万件原料的进口、安装和调试工作。2021年6月，该公司8英寸MEMS芯片国际代工线建设项目实现首款产品的批量生产。

如今，亦庄海关已将六位一体监管模式推广到中芯国际、北方华创、威讯等集成电路企业，进一步压缩通关时间，持续释放“放管服”改革红利， 为集成电路、人工智能、生物医药等高精尖产业发展和进出口保稳提质增添动力。今年前两个月，北京经开区进出口总额达到42.6亿美元，同比增长5%。

“通关速度对我们至关重要。而亦庄海关的新监管模式对提高通关速度帮助非常大。”北方华创公司关务中心总经理丁妮说，“比如说进口通关分送集报，从原来按批次报关变成现在的按时间段集中报关，大幅减少了申报次数。而属地查检全时全域使目的地查检不受时间限制，货物抵厂即查，不管白天黑夜，海关都能做到边入库边查检。现在不仅通关快，而且费用低，通关流程简便，对我们供应链管理提供了实实在在的帮助。”

亦庄海关关长孟伯宇表示，将继续创新监管模式，助力集成电路企业不断发展壮大。

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《 人民日报 》（ 2022年05月11日 19 版）

(责编：牛镛、杨光宇)