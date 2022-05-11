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培育外贸发展新动能（记者手记）

罗珊珊
2022年05月11日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　乘着中欧班列的东风，新疆霍尔果斯口岸成为打开“一带一路”市场的桥头堡；大力发展海外仓，浙江宁波加快跨境电商走出去步伐……今年以来，受一些超预期因素影响，外贸发展环境更趋严峻复杂。面对挑战，各地区各部门着力稳规模、提质量、促创新，持续释放政策红利，积极培育外贸发展新动能。总体看，实现外贸进出口保稳提质目标仍具有坚实基础。

　　新动能源于外贸企业的转型升级。从代工、贴牌生产到自主品牌出海，越来越多的外贸企业加大创新投入，不断向“微笑曲线”两端延伸，创新能力显著提升，产业发展提质增效，为开拓新的发展空间育新机。今年一季度，我国有进出口实绩的外贸企业数量43.2万家，同比增长5.7%，机电产品出口同比增长9.8%，占出口总值的58.4%。新技术、新材料、新工艺推广应用，智能化、品牌化、高端化渐成潮流。更多的中国制造、中国品牌崭露头角，以昂扬的姿态走向世界舞台，展现中国外贸竞争新优势。

　　新动能源于新业态新模式的发展壮大。近年来，我国跨境电商进出口规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍，外贸综合服务企业超过1500家，海外仓数量超过2000个，加工贸易保税维修项目已建成约130个，离岸贸易稳步发展。今年2月，随着鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电商综合试验区，我国跨境电商综合试验区的数量已达到132个。外贸新业态新模式蓬勃发展，大大激发了外贸市场主体活力，提升外贸运行效率，稳定外贸产业链供应链，成为推动中国外贸高质量发展的生力军。

　　新动能源于外贸“朋友圈”的开拓延伸。加快构建面向全球的高标准自贸区网络，我国已与26个国家和地区签署19个自贸协定，成为120多个国家和地区的主要贸易伙伴，外贸“朋友圈”日益扩大丰富，为外贸企业进出口拓展了新市场。今年一季度，我国与东盟、欧盟、“一带一路”沿线国家、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国等贸易伙伴进出口均实现增长，区域合作更加紧密，贸易伙伴更加多元。

　　从贸易大国到贸易强国，转型之路不易，行则将至。中国坚定不移扩大对外开放，挖掘外贸增长潜力，为推动国际贸易增长、世界经济复苏作出积极贡献，也必将为经济社会高质量发展开辟新空间。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月11日 19 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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