本报记者 孔德晨

重庆大渡口区重点发展大健康生物医药、生态环保等产业，产业结构不断优化。图为位于大渡口区建桥工业园的中元汇吉生物技术股份有限公司研发中心一角。

新华社记者 唐 奕摄

金晟达生物电子科技有限公司位于安徽省马鞍山经济开发区，主要从事新型绿色智能生物光环境系统的研发、制造和销售。图为近日，该公司员工在观察“七天牧草种植螺旋塔”等植物生长情况。

胡智慧摄（人民视觉）

生物经济是以生命科学、生物技术的发展进步和普及应用为基础的新经济形态，是国民经济的重要组成部分。5月10日，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》（以下简称《规划》），明确打造国家生物技术战略科技力量，加快突破生物经济发展瓶颈，实现科技自立自强。专家表示，在《规划》牵引下，中国生物领域战略科技力量将持续壮大，有力支撑生物经济高质量发展。

推动生物经济再上新台阶

中国科学院院士徐涛介绍，近年来中国生物经济发展规模不断扩大，生物产业体系日趋完善，形成研发、制造与应用的完整产业链。“我国已成为全球第一大原料药出口国、第二大药品和医疗器械消费市场、重要的药品研发服务贸易出口国。”徐涛说。

但也要看到，当前国内生物经济发展还存在原始创新能力不强、关键核心技术受制于人等问题。“这部《规划》是我国首部生物经济五年规划。”国家发改委高技术司副司长王翔在国家发改委5月10日召开的新闻发布会上介绍，《规划》明确了生物经济发展的具体任务，制定了“十四五”时期发展目标，即到2025年，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，概括起来就是“5个新”：

生物经济总量规模迈上新台阶，经济增加值占国内生产总值的比重稳步提升，年营业收入百亿元以上企业数量显著增加。

生物科技综合实力得到新提升，生物产业研发投入强度显著提高，区域性创新高地与产业集群的数量和影响力显著提升。

生物产业融合发展实现新跨越，生物技术和生物产业更加广泛惠及人民健康、粮食安全、能源安全、乡村振兴、绿色发展。

生物安全保障能力达到新水平，基本建成国家主导、防控兼备、多元立体、机制顺畅、基础扎实的生物安全风险防控和治理体系。

生物领域政策环境开创新局面，体制机制和制度环境更加优越，生物技术市场交易更加活跃，审评审批、市场准入、产品定价、市场监管、产权保护等体制机制改革持续深入。

从4个方面培育支柱产业

生物经济涉及面广，覆盖较多产业领域。王翔介绍，为突出重点，一方面，《规划》明确将满足人民群众“医”“食”“美”“安”新需求作为生物经济未来发展的重点领域；另一方面，《规划》明确加快生物技术广泛赋能健康、农业、能源、环保等产业，促进生物技术与信息技术深度融合，全面提升生物产业多样化水平。具体将从4个方面部署培育生物经济支柱产业：

——加快生物技术赋能健康产业。推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合，加快疫苗研发生产技术迭代升级，助力疾病早期预防；推动生物技术与精密机械、新型材料、增材制造等前沿技术融合创新，提升疾病诊断能力；推动基因组编辑、微流控芯片、细胞制备自动化等先进技术与生物药研发融合，提高临床医疗水平。

——加快生物育种技术赋能生物农业产业。有序发展全基因组选择、系统生物学、人工智能等生物育种技术，提高粮食等重要农产品生产能力和质量；发展绿色农业，促进前沿生物技术在农业领域融合，提高中国农业生产效率。

——加快生物制造技术赋能生物能源和生物环保产业。发展高性能生物环保材料和生物制剂、功能型微生物、酶制剂，助力环境保护和污染治理；开展新型生物质能技术研发与培育，推动化石能源向绿色低碳可再生能源转型。

——加快信息技术赋能生物信息产业。依托人工智能技术、生物医学和健康大数据资源，发展智能辅助决策知识模型和算法，辅助个性化新药研发；利用5G、区块链、物联网等前沿技术实现药品、疫苗从生产到使用全生命周期管理。

提高生物安全治理水平

生物安全是国家总体安全的重要组成部分，《规划》如何体现保持生物经济发展与生物安全治理的平衡？

王翔介绍，《规划》编制中，始终贯彻总体国家安全观，落实生物安全法，坚持统筹发展和安全，将“坚持风险可控”作为发展生物经济的5大原则之一，明确到2025年“生物安全保障能力达到新水平”。《规划》专门设置2章对生物安全工作作出具体部署。

一方面，加快建设生物安全保障体系。完善基础保障体系建设，健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的生物安全治理机制。集约化建设生物安全基础设施，规划用好战略资源平台，加强运行的全维防护和废弃物安全处置，提升生物安全科研和生产保障能力。

另一方面，积极推进生物资源保护利用。加大生物资源保护力度，健全生物资源监管制度，开展生物资源全面普查，夯实生物资源保护技术基础。健全生物资源开发利用体系，建立生物资源科学评价体系，强化生物资源利用平台支撑。规范生物资源安全共享，完善生物资源数据库和生物资源信息预警机制建设，建立国家生物资源共享体系。

(责编：牛镛、杨光宇)