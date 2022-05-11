本报记者 刘少华

5月6日，广东省江门市黄茅海跨海通道建设现场。该通道建成通车后，将与港珠澳大桥、深中通道、南沙大桥、虎门大桥共同组成粤港澳大湾区跨海跨江通道群。

新华社记者 刘大伟摄

4月22日，由贵州交建集团承建的赫（赫章）六（六盘水）高速公路正式建成通车。

新华社记者 陶 亮摄

4月30日，山东省济南市黄台联络线施工现场，中铁十局的工作人员在进行双线箱梁架设作业。

新华社记者 郭绪雷摄

位于甘肃省定西市通渭县华家岭的梯田与风电机组。

新华社记者 陈 斌摄

“全面加强基础设施建设”，近期在多个中央层面会议中出现，成为观察中国的重要关键词。

4月26日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议，研究全面加强基础设施建设问题，研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策部署落实情况。

4月29日，中共中央政治局会议要求，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。

今年春天以来，大江南北，无数工地正处在热火朝天的建设中，一些重大工程取得明显进展。连日来，各地各部门积极落实中央财经委员会第十一次会议精神，在全面加强基础设施建设上下功夫，推动基础设施建设再上新台阶。

建设热火朝天

5月8日23时50分，广汕高铁跨京九铁路特大桥施工现场灯火通明。随着现场总指挥一声令下，高33.4米跨京九铁路特大桥墩顶双幅转体梁作业正式启动，梁体沿顺时针方向缓缓转动。5月9日0时55分，实现两个梁体精准合龙对接，成功“飞渡”京九铁路上方顺利“牵手”，打通了广汕高铁建设的“咽喉”要道，为全线贯通奠定坚实基础。

“广汕高铁跨京九铁路特大桥是全线唯一的转体施工特大桥，成功转体和合龙是广汕高铁通车运营关键的一环。”广铁集团广州工程建设指挥部相关负责人告诉记者，为了保质保量如期完成，指挥部精心组织了中铁二局等参建单位，优化设计方案，科学组织施工，克服诸多难题。高铁通车后，广州到汕尾的旅行时间将由目前的2小时压缩到最快约40分钟。

像这样的建设场景，正在全国各地出现。今年以来，我国不断加强交通、能源、水利等网络型现代化基础设施体系建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益，进一步释放投资潜力，推动经济高质量发展。

一季度，湖北省完成交通投资284.2亿元，同比增长22.6％，达到历史同期最高水平。4月22日，湖北黄冈至黄梅高速铁路开通运营；4月26日，郑渝高铁襄阳东至巴东段正式进入运行试验阶段；4月28日，鄂州花湖机场工程获得行业验收委员会认可，顺利通过第一批行业验收；沿江高铁武宜段全线进入大建设阶段……连日来，湖北省一批重大基础设施项目接连取得重大进展。

同样在今年一季度创历史新高的还有山东省。4月29日，山东省政府新闻办举行发布会，通报了山东省一季度交通基础设施建设情况，今年一季度，山东省交通基础设施建设完成投资536亿元，同比增长35.9%，创历史新高。目前，黄台联络线、济莱高铁2个年内计划通车项目完成总投资75%，已完成大部分线下工程，雄商高铁、京沪高铁辅助通道天津至潍坊段、济滨高铁3个项目可研报告，国家发改委已批复；新台高速台儿庄马兰屯至鲁苏界段1月份已建成通车，济南至高青高速等4个年内通车项目完成总投资65%；小清河复航工程桥梁改建和船闸建设加紧推进，工程量累计分别完成60%和70%，沿线4个港口项目建设全面推进。

今年以来，云南铁路大力实施建网提速工程，突出补短板、强弱项、重配套，集中力量开展攻关，科学有序、安全优质推进丽香铁路、弥蒙高铁、大瑞铁路等重点难点工程项目建设。据悉，丽香铁路、弥蒙高铁、大瑞铁路大理至保山段均预计于年内开通运营。相关工程进展顺利、高效推进，4月23日，世界首座大跨度铁路专用悬索桥——丽江至香格里拉铁路金沙江大桥主体工程全部完工，预计6月开始铺轨。

近日，河北省财政厅发布2022年PPP（政府和社会资本合作）项目开发计划，共有50个项目，投资额达605亿元。项目涵盖12个公共服务领域，包括15个交通运输项目、15个市政工程项目等。其中，“雄安新区起步区综合管廊及道路工程”投资60亿元，是雄安新区首个拟采用PPP模式运作的项目。事实上，基础设施建设一直是PPP模式的主要应用领域。全国PPP综合信息平台管理库统计显示，管理库内投资额前五位分别是交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护、水利建设，合计占总投资额的84.7%。

今年“五一”假期，天津市的地铁、铁路、高速公路等交通基础设施配套工程建设热火朝天。劳动者们抢抓施工黄金时间，力争年内取得重大进展，早日为市民出行带来便利。在天津高新区的高铁滨海西站外侧，施工现场机器轰鸣，作为高铁滨海站改扩建的重要配套工程，施工单位正在开展车站南北广场的基础设施建设，未来这里将形成铁路、地铁、公交、长途的公共交通综合枢纽；天津地铁在建的4号线北段、8号线、10号线、11号线相关工程都在加紧施工；京唐、京滨铁路天津段先后开展桥梁上部结构和轨道铺设工程，多座高铁车站同步建设，力争项目早日投用，加速京津冀交通联结，服务城市发展。

对于建筑企业来说，今年春天的基础设施建设工程同样成果喜人。

以中国建筑为例，该集团公司今年成功推动广西从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）PPP项目等多个“百亿级”重大交通基础设施工程落地，湖南长沙黄花国际机场改扩建工程T3航站楼、山东青岛地铁7号线、湖北武汉光谷科学岛环岛路项目等一批省市级重点项目全面开工。在湖北武汉，中建三局武汉光谷科学岛环岛路项目于今年年初进场开工建设，项目全长12.5公里，计划2022年12月底通车。在山东青岛，基础部（中建基础）牵头，中建五局、中建八局、中建港航局联合承建的青岛地铁7号线于1月29日正式开工。在湖南长沙，中建八局牵头、中建五局联合体承建的湖南省最大单体公共建筑——长沙黄花国际机场改扩建工程T3航站楼项目于2月28日正式开工。

仅最近一段时间，中铁二局就有数个工程取得重要进展。4月22日，由中铁二局等单位参建的郑渝高铁万州北至巫山段联调联试圆满结束，正式进入运行试验阶段；4月27日凌晨1时，由中铁二局承建的贵南高铁贵州段麻芝铺双线大桥8号墩、9号墩连续梁成功转体，其中，8号墩转体重量达11000吨，刷新了贵州省悬浇法施工跨铁路转体桥的新纪录；4月30日，由中铁二局施工承建的渝昆高铁小竹村立交特大桥迎来重要施工节点，连续梁合龙完成……

发展重要支撑

党的十八大以来，我国在重大科技设施、水利工程、交通枢纽、信息基础设施、国家战略储备等方面取得了一批世界领先的成果，基础设施整体水平实现跨越式提升。

一批大型风电、光伏基地在西部沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设；国家骨干供水基础设施网络正在不断完善，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。

中国宏观经济研究院投资研究所研究员任荣荣认为，一大批世界领先的基础设施建成或正在加快建设，为经济社会发展提供了强有力的支撑。他提到，国家布局建设了高能同步辐射光源、高精度地基授时系统等重大科技基础设施，一批重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、大型灌区建设工程相继建成，北京新机场、川藏铁路拉萨至林芝段、港珠澳大桥等交通设施投入使用，5G网络设施、国家民用空间基础设施等发挥作用，覆盖全国的物资储存和调运基础设施网络加快建设。

正如中央财经委员会第十一次会议所指出的，同时，必须认识到，我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应，全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。

北京大学经济学院教授张辉认为，随着我国步入新发展阶段，基础设施要服务于高质量发展，基础设施建设不能再单纯以投资拉动经济增长为目标，而是要全面布局，兼顾经济效益以外的社会效益等诸多方面的影响。在这次会议中，基础设施建设被进一步提升到关乎国家安全保障的重要位置。这就要求，基础设施建设必须立足于国家战略安全，围绕人民需求，在多个基建领域间协同发力，从而构建起现代化基础设施体系。

在业内人士看来，全面加强基础设施建设，对于国民经济保持平稳增长、持续健康发展也具有重要意义。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜认为，全面加强基础设施建设也是强化既有经济优势、壮大未来发展动能的内在要求。他认为，“十四五”乃至更长时期，我国将大力畅通国内大循环、促进国内国际双循环。中西部地区广阔的市场空间，是中国经济的巨大潜力所在。目前我国基础设施通达程度不均衡，是制约经济循环的突出短板。以基础设施的完善增强经济的回旋空间，实现全国发展的供给和需求能力更好匹配，对支撑国民经济持续健康发展、防范化解外部冲击具有重要作用。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说，今年以来，各地积极推进重大项目开工建设，带动投资较快增长。一季度，制造业投资同比增长15.6%，基础设施投资增长8.5%。他表示，我国支持实体经济发展力度不断加大，传统产业改造升级、新兴行业创新发展势头增强，将有利于带动产业投资增长。同时，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，也有利于投资扩大。

认真做好布局

从各大部委到各省（区、市），都在为全面加强基础设施建设进行布局。

4月29日下午，中共交通运输部党组召开（扩大）会议，传达学习中共中央政治局4月29日会议精神，深入学习领会党中央对经济形势的分析判断和重大部署，研究做好交通运输疫情防控、保通保畅、安全生产等工作。会议明确提到，发挥交通基础设施建设在稳投资稳增长中的重要作用。

5月5日，安徽省政府第176次常务会议强调，要适度超前推进基础设施建设，抓紧组织制定安徽省加强基础设施建设的行动方案，重点在新基建、能源安全、城市更新、国家物流枢纽等领域推进一批重大项目。要进一步优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，全面加大基础设施补短板力度，促进基础设施互联互通、共建共享、协调联动。要强化基础设施建设资源要素等支撑保障，积极推动投资和建设模式创新。

5月6日，吉林省委常委会会议指出，各级党委、政府要深刻领会习近平总书记在中央财经委员会第十一次会议上的重要讲话精神，深刻认识到全面加强基础设施建设是重要安全工程、发展工程、民生工程，坚持系统观念，加强战略谋划，持续提升传统基础设施水平，加快新型基础设施建设，积极构建现代化基础设施体系。要坚持立足长远、适度超前、科学规划、多轮驱动、注重效益，不断优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，为加快推进现代化进程打牢坚实基础。

中央财经委员会第十一次会议指明了全面加强基础设施建设的大方向。

会议明确提到，布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等设施。今年以来，我国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，总投资将超过3万亿元。

会议指出，要加强信息、科技、物流等产业升级基础设施建设。在山东，该省把现代物流网建设作为基础设施“七网”行动的重要内容，一大批项目正在进行中，济宁龙拱港集装箱多式联运项目四个堆场建成，中国北方（青岛）国际水产品交易中心和冷链物流基地冷库三期两座20万吨冷库将于今年投用，“齐鲁号”欧亚班列（济南）集结中心项目即将全面开工……

在以人民为中心的发展思想指导下，不少地方围绕本地区具体需求，研究制定相关领域的基础设施建设实施方案。

近日，河北省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省卫生健康委联合出台《关于加快推进城镇环境基础设施建设实施方案》。实施方案提出，到2025年，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。

近日，浙江省交通强省建设领导小组办公室印发《浙江省交通运输新型基础设施建设“十四五”实施方案》，明确提出总体目标，到2025年，全省交通新基建总投资规模超1500亿元，交通新基建总体架构基本形成，基础设施、运输服务和智能装备向全要素、全周期数智化升级，成为全国交通新基建先行区。

(责编：牛镛、杨光宇)