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布局下沉市场多年 银江技术助推县域数字化发展

2022年05月11日07:41 | 来源：证券日报网
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原标题：布局下沉市场多年 银江技术助推县域数字化发展

　　 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

　　 其中第二十条要求推进数字化改造。建设新型基础设施，发展智慧县城。推动第五代移动通信网络规模化部署，建设高速光纤宽带网络。推行县城运行一网统管，促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，部署智能电表和智能水表等感知终端。推行政务服务一网通办，提供工商、税务、证照证明、行政许可等办事便利。推行公共服务一网通享，促进学校、医院、图书馆等资源数字化。

　　 银江技术表示，公司作为城市大脑建设运营服务商，深耕智慧城市行业领域，一直积极利用数字技术推动社会治理、产业发展和每个人生活方式的新变革。如今，在推动县域数字化转型方面，公司也早有布局。

　　 2021年，银江技术紧跟数字中国建设步伐，布局数字化改革建设，基于城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”的理念，构建了“以党建为引领、数字政府、数字法治、数字经济、数字社会、数字文化为实现目标”的多元化全域智治平台，打造以区县、街道（镇）、社区（乡村）三级为框架结构的社会治理一揽子解决方案。

　　 杭州三墩镇一体化智治平台经过两年时间的不断运行和完善，并结合社会热点事件，先后上线未来乡村、未来社区等场景模块，将社会治理更进一步的深入到社会最基本单元。

　　 在疫情防控方面，银江技术也帮助多地政府针对城市治理部署了诸多解决方案。为提高政府在疫情管控的效率与效能，在突发疫情期间，24小时上线“疫情一件事”场景应用模块，48小时做到疫情数据全上图，极大的配合了当地政府防疫部门精准防疫工作的需求。

　　 从最初落地于杭州三墩镇的镇街大脑智治平台，到杭州市前进街道、杭州市古荡街道、杭州市东新街道、成都市固驿街道等社会治理数字化平台落地实践，银江技术在下沉市场的道路上越走越远，在助推县域数字化治理的进程中提速前进。

　　 数据取之于民，惠之于民，是社会治理的重要方向。针对不同应用场景的需求，银江技术打造了细分场景化解决方案，构建了“智慧党建为引领、智慧执法+智慧经济为双引擎、智慧平安+智慧防控为双保障、智慧民生为实现目标”的多元化全域智治平台。

　　 随着县域数字经济的发展，越来越多县域市场的用户将利用数字化实现转型升级。未来，数字技术将重构每个行业，如今的银江技术在下沉市场积累了多年经验，布局也初见成效，相信能够凭借数字化能力助力越来越多区县实现转型升级。

(责编：董童、李源)

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