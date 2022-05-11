原标题：中金数据联合华为，引领产业新发展，共创服务新价值

5月9日，中金数据集团有限公司（以下简称“中金数据”）与华为数字能源技术有限公司（以下简称“华为数字能源”）在北京举行题为“引领产业新发展，共创服务新价值”的战略合作签约仪式，中金数据与华为数字能源结成全面合作伙伴关系。中金数据董事长杨洁，华为公司高级副总裁、华为数据中心能源军团CEO杨友桂代表双方签约。

图为中金数据与华为数字能源签署战略合作协议现场

基于中金数据在数据中心投资、建设、运维、运营等方面的丰富行业经验，结合华为在数据中心能源解决方案具备的领先技术能力，双方将在数据中心业务、数据中心基础设施、智能光伏、绿色储能、综合智慧能源管理等领域开展深度合作，并在先进数据中心、绿色能源、综合智慧能源管理等方面展开交流与合作。

中金数据作为华为认证的金融行业数据中心服务运维合作伙伴，将在咨询设计、工程建造、运维管理等方面与华为数字能源开展优先级别的合作，双方还将充分发挥自身优势，在金融数据中心服务领域结成紧密型战略合作伙伴关系，共同面向全行业数据中心领域开展合作。

杨洁表示，双方本次签约结成紧密型战略合作伙伴，共同面向银行、保险、证券等金融领域开展合作，联合拓展数据中心运维或管理服务等，覆盖国内金融领域数据中心从设计到运维全生命周期与不同应用场景。通过系统化采用华为创新方案，共同打造业界领先的面向未来的绿色、智慧数据中心，不仅满足金融行业客户对数据中心的安全可靠诉求，同时满足“双碳”背景下数据中心绿色低碳的发展方向。中金数据拥有专业的运维服务团队和丰富的数据中心运营经验，携手华为先进的数据中心能源全系列解决方案，共同打造安全、可靠的绿色金融服务，为我国金融行业提供坚强的“绿色底座”。未来，中金数据将联合华为，探索在乌兰察布打造高算力、高能效、高安全的“源网荷储”一体化数据中心；在天津建设极致PUE数据中心，为数据中心行业再树新旗帜。

杨友桂表示，中金数据在金融行业数据中心服务领域实力雄厚，华为长期坚持技术创新，在AI、云、5G等数字技术及电力电子、热管理、储能等技术方面有深厚积累。双方强强联合，将共同为行业创造更多价值和贡献。此次签约，华为将全面支持中金数据在数据中心专业服务领域的全生命周期业务发展，包括咨询、设计、建造、运维管理服务等内容，以及国内和海外业务全方位布局与合作。同时运用华为在数字能源领域的技术优势，为中金提供领先的产品与解决方案，支撑中金在先进数据中心、绿色能源和综合智慧能源管理方面成为行业领军企业，共同推动数据中心行业绿色、低碳、可持续发展。

中金数据集团有限公司成立于2005年，以云网算协同一体化服务、大数据及互联网平台应用服务为双主营方向。2020年、2022年两度获得中国信通院“第三方数据中心影响力十强”称号，被评定为“金融金牌服务商”。

华为数字能源技术有限公司成立于2021年6月，是全球领先的数字能源产品与解决方案提供商，业务遍及170多个国家和地区，服务全球1/3的人口。致力于融合数字技术和电力电子技术，发展清洁能源与能源数字化，推动能源革命，共建绿色美好未来。

(责编：董童、李源)