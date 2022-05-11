陕西西安的李女士，家中停电致电95598，第一时间就得到国网客服中心的快速回复，问题获得了及时有效的解决。疫情期间，国网客服中心依托网上国网APP、95598热线、微信公众号等渠道，全力保障7*24小时线上用电服务，确保办电、用电不打烊，实现服务更便捷，为百姓安心用点尽职尽责，为各地疫情防控提供有力支持。

目前“网上国网”上线139项业务功能，能够满足客户用电业务“一网通办、不见面办电”诉求。针对疫情期间居民和企业线上申请量较大的办电业务，“网上国网”推动证照调取、项目储备、外线审批“一网通办”，全面压环节、减时间，线上办电率达96.5%。国网客服中心积极助力95598电话客服及电力公司做好“不见面办电”业务引导。

据悉，国网客服中心是国家电网有限公司集中供电服务业务执行单位。网上国网App企业用户“一证办电”已在国网公司业务范围内19个省份上线，截至四月底，已累计通过政务平台发起办电业务12.53万件。

国网客服中心95598客服专员正在受理客户用电诉求。（受访者供图）

此外，“网上国网”积极利用消息推送、热点资讯引导便捷交费，同时设置温馨版用电提示，让客户不走冤枉路。近期结束的充电日活动，涉及的25省份活动平稳顺利开展，交费笔数达135.97万笔，超过“网上国网”线上交费历史峰值。

(责编：曹淼、李源)