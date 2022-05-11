原标题：全球航空客运量持续复苏

本报日内瓦讯（记者杨海泉）5月5日，国际航空运输协会（IATA）发布2022年3月份全球航空客运市场数据报告显示，全球航空旅行持续复苏，乌克兰危机对航空旅行需求的影响总体上相当有限，奥密克戎变异毒株的相关影响仍然主要局限于亚洲国内市场。

国际航协报告说，按照收入客公里（RPKs）计算，3月份航空客运总需求同比增长76.0%，尽管低于2月份115.9%的同比增长率，但3月份客运量最接近2019年的需求水平。

今年3月份全球国内市场客运量同比增长11.7%，低于2月份59.4%的同比增长率，这显示出亚洲部分国家疫情防控措施继续对航空旅行产生影响。与2019年3月份相比，今年3月份全球国内市场客运需求下跌23.2%。但与2021年3月份相比，国际市场客运需求同比增长285.3%，超过了2月份259.2%的同比增长率。环比2月份，全球大多数地区航空公司的业绩都有所提升，欧洲航空公司领跑各地区。今年3月份，国际市场客运量比2019年同期下降51.9%。

国际航协理事长威利·沃尔什表示，随着全球大多数地方旅行障碍解除，长期以来被压抑的需求激增。但令人遗憾的是许多机场出现长时间延误以及没有足够资源来应对不断增长的航班数量，必须尽快解决这一问题，以免挫伤消费者对航空旅行的信心。

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