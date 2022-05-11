田 轩

原标题：上市公司密集回购为哪般

近期，受新冠肺炎疫情和国际形势变动的影响，A股市场呈现震荡走势，证监会、证交所等有关部门多次释放积极信号，提振市场信心。日前，深交所发布关于支持实体经济发展的若干举措，包括支持中小企业健康发展、支持房地产企业合理融资需求、支持市场主体增持回购等。之后，多家A股公司披露股份回购方案。部分公司明确指出，回购股份的目的是为维护公司价值及股东权益。

股票回购，是一种行之有效的利好市场操作，是指上市公司直接以现金等方式回购本公司在外的流通股，会使得股票价格上升，对投资者形成利好信息。自2018年末《上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》出台以来，A股市场股票回购规模增多，原因在于新规定解决了回购金额不明晰、价格远低于市场价格等信息不对称问题，更好地保护了投资者利益。此后A股市场往往在市场回调或筑底阶段出现回购“热潮”。从今年年初至今，尤其是在证监会、国资委、全国工商联联合发布相关通知，鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划之后，A股市场再现回购潮。

从回购原因来看，上市企业主要出于稳定公司股价、优化公司资本结构、优化利润分配、用于股权激励、降低敌意收购风险等目的。在回购企业对外披露的信息中，大多数企业的回购目的在于股权激励。这是因为，进行回购的企业主要为主板蓝筹企业，这类大企业更加看重公司长期发展价值，以及股权结构和管理团队的稳定，这对于提高上市公司质量有积极作用。通过进行股票回购锁定激励成本，也向市场传递出对公司未来发展坚定看好的积极信号。

从实际效果分析，密集回购有利于市场呈现积极态势。比如在2020年二季度，新冠肺炎疫情形势较为严峻，市场走势持续下探，此时出现了一波回购潮，市场继而呈现触底反弹走势。从长期来看，股票回购对上市企业起到一定发展激励作用，企业在股票回购之后，由于受到市场支撑，其中不少会迎来收益增长。

对于投资者而言，进行回购的企业在一般情况下是出于看好自身发展，短期股价或呈现上升趋势。不过也要谨慎投资，加强风险研判。不排除部分企业利用回购诱导投资者加大投资，或者利用信息不对称进行短期套利，且回购仅能一定程度上释放积极信号，股价的变动主要还是与企业的发展潜力更为相关。

（作者系清华大学五道口金融学院副院长、教授）

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