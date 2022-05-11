李华林

原标题：拓宽“长钱入市”渠道

“积极引入长期投资者”“欢迎长期机构投资者增加持股比例”……近段时间，管理层接连鼓励“长钱入市”，机构投资者成为市场关注的焦点。

“长钱入市”有什么积极作用？怎么激发机构投资者入市热情？如何让“长钱更长”？记者就此采访了相关机构和业内专家。

机构投资者快速发展

养老金、银行保险机构和各类资管机构是投资者中的专业机构代表，也是资本市场最为重要的长期资金来源。“这些机构投资者往往投资周期长、交易频率低、投资风格稳健，其稳步发展有助于降低市场波动、促进市场价值发现、优化资源配置。”中金公司研究部董事总经理、策略分析师李求索表示。

近年来，随着资本市场改革向纵深推进，专业买方力量不断增强，机构投资者快速发展。比如，在公募基金方面，数据显示，截至2022年3月末，我国公募基金行业有152家公募基金管理人，包括138家基金公司和14家取得公募基金管理资格的资管机构，合计管理的公募基金、私募资管业务以及受托管理养老金资产规模超32万亿元。

在银行理财方面，截至2021年底，银行理财市场规模29万亿元，银行理财产品投资资产31.19万亿元，其中权益类资产约1万亿元。此外，保险资金参与资本市场的力度也不断加强，截至2021年末，保险资金运用余额达23.2万亿元，其中投资股票2.5万亿元、股票型基金0.7万亿元。

“总的来看，长期资金入市规模还有待进一步提升。”招商基金研究部首席经济学家李湛表示，当前我国A股市场仍以散户投资者为主，短期资金占比较高，这也在一定程度上导致A股市场非理性下跌时有发生，接下来还需多措并举吸引更多机构投资者进场，以更有效发挥长期资金“压舱石”作用。

今年以来，在吸引长期投资者入市方面，管理层动作频频。3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议强调，欢迎长期机构投资者增加持股比例；近日，中共中央政治局会议在分析研究当前经济形势和经济工作时指出，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。

“吸引更多长期投资者入市，除了增强市场有效性、降低市场波动外，还有助于金融支持实体经济，助力经济高质量发展。”李求索表示，长期投资者更重视偏长期的投资趋势，青睐新能源、新一代信息技术等国家重要战略领域，这将对市场资金起到一定引导作用，能够提升这些领域投融资活跃度，从而助力创新驱动发展战略深入实施，推动经济结构转型升级。

打通市场梗阻

专家认为，当前机构投资者入市还存在诸多堵点难点，要畅通“长钱入市”渠道，还需多角度发力。

“建议进一步完善资本市场基础制度建设，增强市场对机构投资者的吸引力。”李求索表示，例如在发行机制方面，目前主板新股在回拨后，机构投资者能够获取的新股份额明显低于个人投资者，未来可以考虑在全面实行注册制背景下，结合科创板、创业板、北交所等经验，适当提升机构投资者的份额配比。同时，进一步加大监管力度，打击上市公司造假、违规信披等行为，为投资者营造更加健康透明的市场环境，吸引机构投资者入市。

逐步放开投资领域、丰富投资品类是不少机构呼吁的方向。“目前我国机构投资者的投资方向相对单一，主要配置品类为国内股票和债券等，在期权期货、融资融券、海外资产的配置上有较多限制，建议适当放宽机构投资者的投资领域，并不断引入新的投资领域，如REITs等。”李求索表示，还可鼓励机构投资者积极开展新业务模式，比如借助个人养老金制度的加快建设，支持金融机构积极探索开展相应业务。

“要继续稳步推进资本市场机构化与国际化，让更多主体参与到多层次资本市场中，促进市场更加活跃繁荣。”李湛表示，比如，鼓励公募基金、私募基金、理财、险资等国内机构投资者进入市场；降低外资准入门槛，促进跨境投资便利化和自由化，开发国际化的金融产品等，吸引外资机构进入国内资本市场。

投资者教育工作也需进一步强化。“从去年底以来，资本市场波动加剧，对理财产品销售造成了不同程度的影响。不少个人客户‘追涨杀跌’情绪还比较浓厚，遇到市场短期波动就频繁进行申赎操作，将本该长期持有的基金作为短期投机的工具。各类机构投资者还要进一步抓好投资者适当性管理和教育。”李湛表示。

一些利好举措已在路上。中国银保监会新闻发言人近日表示，银保监会将充分发挥保险资金长期投资的优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。证监会此前也表示，将完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制，加大对公募基金等各类机构投资者的培育，鼓励长期投资、价值投资。

积极主动求变

近日，证监会召开机构投资者座谈会提出，在国内经济转型升级和金融市场改革发展加速的新环境下，各家机构应准确识变、科学应变、主动求变，把提高投资管理能力特别是权益投资能力作为核心竞争力，积极拓展参与资本市场的广度和深度。

机构投资者如何更好地发挥专业优势，为促进资本市场高质量发展贡献力量？多家机构将重点放在了提高权益投资比例上。博时基金表示，权益基金为上市公司带来长期、稳定的资金，对于提升上市公司整体质量、实现资源有效配置至关重要，公司未来将重点布局权益基金、指数产品、ETF产品、中低波动型产品（养老投资产品）等，以提升长期收益水平。

南方基金总经理杨小松认为，要更好地契合资本市场和投资者多元化投资需求，机构投资者还需提升产品创新能力。比如，开发更多更适合国内投资者的长期投资产品，帮助投资者实现财产的持续保值增值；通过发行基础设施公募REITs产品，为投资者参与基础设施及不动产市场投资提供便利渠道。

优化长周期考核机制也不可或缺。当前部分公募基金过于追求短期排名、短期热点，对行业发展造成不良影响。“公募基金要敢于放弃短期利益，切实从治理体系、考核模式、激励机制等方面，践行长期投资、价值投资的理念，成为资本市场持续稳健发展的中坚力量。”杨小松表示。

“机构投资者要主动求变、更好地参与资本市场，还需从三方面着手。”李求索表示，一是结合业务布局、配置理念、业绩目标的不同，注重差异化发展，促进形成多元化、良性竞争的行业生态；二是提高自身治理水平，包括完善公司治理机制，提升合规风控水平，坚持投资者利益优先原则，保护投资者利益等；三是进一步加强投研人才的培养，助力资本市场价值发现，引导更多金融资源流向实体经济中更具增长潜力的方向，不断优化实体领域的投融资环境。

此外，机构投资者还要发挥好专业优势，助力上市公司实现高质量发展。“比如发挥信息监督作用，提升上市公司信息披露质量，降低信息不对称程度；积极使用投票表决权、咨询建议和董监高选聘等方式帮助公司决策，为上市公司的合理运作和健康发展提供专业建议，助力资本市场更好服务实体经济。”李求索表示。

(责编：罗知之、陈键)