于 泳

原标题：助力货运物流保通保畅

今年3月份以来，国内新冠肺炎疫情呈现多点散发和局部暴发的态势，防控形势依旧严峻，相关部门不断出台政策全力保障物资运输和道路通畅。

近日，中国保险行业协会向会员单位发出倡议：充分发挥保险支持货运物流保通保畅功能作用，解决好人民群众“急难愁盼”问题。倡议书提出，应持续加大交通物流行业保险保障支持力度，提升保险服务效率，丰富保险产品供给，推动保险模式创新，全力以赴做好货运物流保通保畅工作，保障和支持产业链供应链安全稳定运行。

记者在采访中了解到，平安产险上海分公司已为上海地区的饿了么平台“蓝骑士”免费提供疫情专项健康福利包。福利包含视频医生周卡、传染病身故保险保障及新冠肺炎身故保险保障。其中，视频医生周卡可提供7＊24小时全科医生视频咨询服务。另外，后两项保险保障的身故保险金可同时使用，两者累计保额达30万元。

疫情期间，平安产险还为承担疫情防控和应急运输任务较重的交通运输企业开通理赔绿色通道，通过线上快处、减免单证、视频查勘等方式，提升理赔时效，解决交通运输企业后顾之忧。

日前，中国银保监会召开会议要求银行保险机构，优化受疫情影响的困难群众和货车司机等灵活就业主体金融服务，要急群众之所急，帮群众之所需，解群众之所困，开辟绿色通道，提供灵活便捷高效的金融服务。

众惠财产相互保险社根据疫情情况及货车司机职业特点，开发了系列货车司机专属普惠保障产品，包括“互助保”“卡友保”等，全面覆盖疫情关联保障责任，有效缓解了货车司机的医疗意外等负担，全力支持货运物流保通保畅工作。

疫情期间货车司机面临着感染风险、隔离误工风险及运单超时违约风险，叠加其典型的职业风险，如职业病、失业、交通意外等，亟需保障。“互助保”主要保障货车司机生产、生活中相关的意外伤害风险。截至目前，“互助保”累计参保人数超15万人，连续投保率超80%。

中国物流与采购联合会发布的《2021年货车司机从业生活状况调查报告》显示，货车司机中86.5%患有胃病、颈椎病、高血压等职业常见病，且仅7.7%有商业医疗保险。针对此情况，众惠相互推出了货车司机专属的医疗保险产品——“卡友保”，包含100万元住院医疗保障、100万元重症特药保障、1万元猝死保障的专享健康保障方案及重疾绿通、住院垫付两项增值服务。

众惠相互相关负责人表示，希望通过不断挖掘货车司机的痛点和诉求，以互助共济的方式提供更多的权益保障。众惠相互还主动加大承保宣传、简化投保流程、升级快保工作，持续引导和帮助货车司机全流程、无障碍投保。

多位业内人士向经济日报记者表示，保险公司应充分发挥保险风险管理优势，运用大数据、云计算、区块链等科技手段帮助货运物流企业在疫情期间精准识别货物运输、人员管理、防疫管控等方面的风险，及时提醒企业排查风险隐患，提高风险化解能力，积极通过创新“保险保障+科技赋能+风控服务”模式，助力精准化解货运物流企业的经营风险。

(责编：罗知之、陈键)