姜天骄

原标题：天舟四号货运飞船成功发射

本报北京5月10日讯（记者姜天骄）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间10日1时56分，搭载天舟四号货运飞船的长征七号遥五运载火箭，在位于海南文昌的中国文昌航天发射场点火发射。约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。后续，天舟四号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。这标志着中国空间站全面建造的大幕正式开启。

兵马未动，粮草先行。航天员在空间站长期驻守，吃、穿、用乃至呼吸所需的物资都要由货运飞船及时送到空间站，空间站维持正确轨道所需的燃料也要靠货运飞船送达。

天舟四号货运飞船装载了航天员系统、空间站系统、空间应用领域、货运飞船系统共计200余件（套）货物，携带补加推进剂约750千克，上行物资总重约6000千克，将为神舟十四号乘组3人6个月在轨驻留，空间站组装建造，开展材料科学、微重力、航天医学试验等空间应用领域提供物资保障。

为保证货物安全快递到“太空之家”，天舟四号采用货包、支架、贮箱等多种货物装载方式，货物种类、数量可根据空间站需求动态配置。同时，还具备承担空间站姿态轨道控制、并网供电以及空间站遥测、数据传输支持等空间站运营支持任务的能力以及空间科学实验支持能力。

为让航天员查找货物更加方便，天舟四号通过标签和提手的色彩设计，增加了货包色彩标识；为减小缓冲包装材料的在轨空间占用，便于收纳存储，天舟四号还对货包内的缓冲泡沫进行了分块优化设计。这些巧妙的设计为天舟四号叩问“天宫”提供了有力支撑。

要把载有大批物资的货运飞船按时送入太空，需要有运力足、可靠性高的太空“专车”。搭载天舟四号货运飞船的“专车”是我国新一代中型液体运载火箭——长征七号遥五运载火箭，它是专门为建造空间站、发射货运飞船而研制的。

对于“专车”来说，车本身的自重越小越好，能提供动力的燃料越多越好。这样就可以把更多的“运量”留给“乘客”。航天科技集团火箭研究院总体部火箭设计专家徐利杰告诉记者，在设计中，科研人员把火箭的外壳、电缆、仪器等部件设计得尽可能简洁，以减轻火箭自身重量。

据介绍，长征七号火箭可靠性高。它不仅能在8级大风中转场，还能在中雨里发射，不管“风吹雨打”，都能送载荷精准入轨。货运飞船的火箭“靠谱”，既能保证航天员不会因“饿肚子”而提前返回，又能保证空间站不会因缺燃料而偏离轨道。

长征七号火箭作为新一代运载火箭的中型火箭，更高效、更经济、更安全。它不仅可以满足为我国载人空间站搭建“天地运输走廊”的任务需求，未来还将承担中国航天多种类型的发射任务，是我国未来航天发射任务的“主力军”。

(责编：罗知之、陈键)