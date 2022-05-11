原标题：大规模留抵退税纾困效果显现

本报北京5月10日讯（记者李华林）为确保大规模增值税留抵退税政策落实落地，经报国务院批准，财政部、国家税务总局、中国人民银行成立三部门会商机制。三部门10日联合举行新闻发布会，介绍有关情况。

国家税务总局党委委员、副局长王道树介绍，4月1日至30日，全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上，再加上一季度继续实施的此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，前4月共有9248亿元退税款退到纳税人账户上，助企纾困的政策效应开始显现。

王道树表示，今年实施的大规模增值税留抵退税政策可以用“两聚焦、三加力”来概括。所谓“两聚焦”，就是聚焦小微企业和重点行业。所谓“三加力”，一是在扩大范围上加力。进一步退还存量留抵税额，对小微企业和制造业等6个行业，不仅允许其退还增量留抵税额，而且允许其退还存量留抵税额。二是在提高比例上加力。将小微企业和制造业等6个行业增量留抵税额退还比例由60%提高到100%，和先进制造业保持一致。三是在加快频次上加力。对所有小微企业和制造业等6个行业纳税人均按月退还增量留抵税额，比照先进制造业，取消“连续6个月增量留抵税额均大于零，且第6个月增量留抵税额不低于50万元”的限制条件。

今年以来，财政部坚持政府过紧日子，大力压缩行政开支，压减中央本级支出，多渠道筹措资金，制定实施支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付政策，加大对地方特别是基层财力支持，强化留抵退税政策落实和县区财政平稳运行的资金保障。

“财政部通过特定国有金融机构和专营机构近年结存利润，安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付1.2万亿元，包括新出台留抵退税政策专项资金6200亿元、其他退税减税降费专项资金3000亿元、补充县区财力专项资金2800亿元。中央财政将专项资金纳入直达资金范围，实行单独调拨。”财政部预算司司长王建凡介绍。

人民银行国库局局长董化杰表示，人民银行主动作为、多措并举，全力推进增值税留抵退税政策落地落实，稳定宏观经济大盘。一是靠前发力，加快向中央财政上缴结存利润，为增值税留抵退税提供资金保障。二是明确责任，强化增值税留抵退税各部门间协调配合。三是主动担当，畅通增值税留抵退税政策落地落实的“最后一公里”。四是积极作为，准确高效办理增值税留抵退税资金的拨付退付业务。

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