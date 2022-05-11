原标题：我超甜!海草底部蔗糖浓度约比记录高80倍

科技日报北京5月10日电 （记者张梦然）据英国《自然·生态与演化》杂志近日发表的一项研究，美国科学家团队发现海草场底部蔗糖积累浓度约比此前海洋记录高出80倍。这些发现表明海草可能相当于一个巨大的全球有机碳库，预计是由于分解碳的微生物活动受到了抑制。

海草场是重要的海洋栖息地，因为它们既为海洋生物多样性提供庇护所和食物，还可能在植物组织中，在同等面积下，存储碳是陆地雨林的35倍。海草还会从根部以单糖和其他化合物形式分泌碳。但是海洋微生物在这一碳源的消耗和循环过程中所起的作用，迄今尚未得到深入了解。

此次，美国加利福尼亚大学默赛德分校研究人员麦基·索金及其同事，分析了地中海三个不同的大洋海草场，以及加勒比海和波罗的海其他海草场底部沉积物内水样（又称孔隙水）的化学成分。他们在海草根部附近发现了出乎意料的高浓度蔗糖：在全球范围内，海草沉积物上部30厘米层储备了相当于0.67—1.34太克的蔗糖。

通过分析海草场下方沉积物中生活的微生物，研究人员发现，虽然恢复的微生物基因组中80%含有分解蔗糖的基因，但这些基因仅在64%的基因组中表达。他们预测，低氧环境结合植物酚类物质（显著抑制微生物活性），或可解释蔗糖的积聚。

研究团队总结说，海草下方蔗糖的积聚可作为有价值的有机碳存储方式，其他海洋和水生植物中也可能发现这种相关方式。

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