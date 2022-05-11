人民网北京5月11日电 （记者乔雪峰）4月20日，国家邮政局召开了关于邮政快递业保通保畅促进产业链供应链稳定的电视电话会议，会议提出，坚持上下一条心、全国一盘棋，把握好疫情防控、经济社会发展和安全生产的辩证统一关系，把行业保通保畅工作放在全局工作的重要位置，全力促进产业链供应链稳定运行，努力实现稳网络、稳态势、稳队伍的目标，切实满足人民群众邮政快递服务需求。

记者梳理发现，近一段时间以来，上海、青海、辽宁、四川、河南等多省市邮政管理局出台了一系列相关政策，积极推动邮政快递业防疫情保畅通工作。

上海市邮政管理局积极动员部署，结合上海和行业实际情况，分保供、保通、保畅三个阶段积极稳妥有序开展工作。根据安排,当前行业的主要任务是开展受各级政府、部门委托的保供工作，承担防疫物资、紧急药品和人民群众生活必需品的运递服务，以及企业的点对点服务。

同时，上海局督导邮政、快递企业落实主体责任，加强人员防护和管理，做到全员、全程、全域、全时防控管理。坚持“人、物、环境同防”，完善闭环管理措施，加强监督检查执法,牢牢守住疫情防控底线。一是抓好人员管控和备案管理。从严管理“邮政快递公司寄递人员电子通行证”“车辆通行证”的发放和使用。根据岗位防控标准，严格落实核酸检测，做好个人健康管理。二是所有企业营业和处理场所醒目张贴“场所码”，严格工作场所分区管控、封闭运行。三是严格环节管控。从业人员在各个环节——特别是前端揽收、末端投递环节要主动出示“电子通行证”“随申码”和核酸检测阴性证明，主动配合验证验码，主动扫描相关“场所码”进行登记。四是严格消杀到位。对国内国际邮件快件严格执行“两消一静”措施。进沪国际邮件快件和“货转寄”物品应严格实施首站消杀责任制和投递前静置期要求，标注安全提示。五是作业过程中减少接触公共场所的公共物品，佩戴符合当前防疫要求的口罩与其他防护设备，按照规划路线配送，交接时做好个人防护。

青海省邮政管理局在迅速办理第一批323张全国统一邮政快递车辆通行证的基础上，又组织邮政、快递企业通过层层梳理、查漏补缺，办理了第二批76张通行证，至此共办理通行证399张，实现了“应办尽办、全面覆盖”目标。

青海局多措并举做好邮政快递车辆通行证发放工作。一是要求各市州邮政管理部门以及邮政、快递企业做好通行证申报工作，全面摸排行业重点物资运输车辆，做到数据准、底数清、情况明。二是用足用好用活利好政策，把重点物资运输通行证办理作为行业保畅保通的重要抓手，指定专人负责，畅通审批环节，及时处理企业申请。三是加强与疫情防控指挥部、交通管理部门的协作沟通，建立合作机制，信息共享，及时解决突发问题。四是按照“谁申请谁负责、谁核发谁负责，谁使用谁负责”的原则，严格做好《通行证》申请登记和使用管理工作。申请办证的9家法人企业，书面提交《重点物资运输车辆通行证申请书》，保证提交审核材料的真实性完整性，并对人员车辆疫情防控措施落实做出承诺，压实企业《通行证》使用管理的主体责任。

辽宁省邮政管理局召开全省邮政快递业第八次疫情防控调度会部署疫情防控和安全生产工作，并提出五点工作要求。一是坚决贯彻疫情防控总策略总方针不动摇。二是坚持科学精准，落实落细疫情防控措施。三是增强大局意识，扎实做好行业保通保畅工作。四是强化风险意识，全力维护行业安全稳定运行。五是加强应急值守。各市局要启动24小时疫情防控及安全应急指挥值班体系，保障信息渠道畅通，遇有突发事件要及时妥善处置并按规定报告。

四川省邮政管理局多措并举将保通保畅各项工作落到实处。一是成立邮政快递业保通保畅工作领导小组和工作专班,负责统筹协调、指挥调度全省邮政快递业保通保畅工作。二是畅通与地方的工作联络。三是及时疏通堵点。建立县级以上分拨中心封停情况台账,实行销号管理。四是推动运输网络畅通。落实邮政快递领域货车司机“即采即走即追+人员闭环管理”政策。五是优化申诉处理工作。增强工作力量,畅通12305热线和网上申诉渠道,对涉及急药特药、生活急用必需品等快件的用户申诉，企业反映的“保畅通”有关问题,实行“接诉即办”,限时办结。六是组建应急保障队伍，作为全省性应对非常情况下承担物资配送保障任务的重要力量。七是加强信息反馈。落实24小时值班和工作情况日报制度。

河南省邮政管理局启动应急预案，周密安排部署邮政管理系统及行业疫情防控、保通保畅工作。各寄递企业在郑省级分拨中心进出郑州的车辆，要按照保通保畅规定办理和使用跨省通行证，将邮政机要通信运输车辆纳入应急救援保障范围，为邮政机要通信车辆通行争取政策。邮政、快递企业根据管控出现的情况主动办理网上电子通行证，积极申领市域内通行证或开具保供证明。

对于封控区、管控区内的网点，各企业要按照划定区域落实属地疫情防控要求，在积极主动配合属地做好疫情防控工作的同时，协助网点争取属地政策支持，准许邮政快递投递人员凭证出入所居住社区到岗上班，保障邮政快递投送效率。

紧盯人员、场地、车辆、环境等重点环节落实防控措施，所有驻场人员严格查验健康码、行程卡、核酸检测阴性证明，进入作业区扫场所码。

(责编：王仁宏、高雷)