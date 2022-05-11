人民网北京5月11日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部印发了《关于开展冷藏集装箱港航服务提升行动的通知》（以下简称《通知》），部署开展冷藏集装箱港航服务提升行动，积极推动区块链、物联网等新一代信息技术与冷链物流深度融合，进一步提高冷藏箱港航服务品质，推进冷链物流运输高质量发展，更好满足冷链物流运输需求和人民群众美好生活需要，服务构建新发展格局。

《通知》指出，到2023年底，基于区块链和物联网的冷藏集装箱港航服务能力明显提升，主要海运企业新增物联网冷藏集装箱18万标准箱（TEU）以上；沿海主要港口新增冷藏集装箱插头6000个以上；基于区块链和物联网技术应用的冷藏集装箱港航单证平均办理时间大幅缩减；建立冷藏集装箱运输电子运单，初步实现道路水路运输系统信息有效衔接和共享开放，联运服务质量明显提升。

《通知》共部署了五项主要任务。

一是推进基于物联网的冷藏集装箱发展。以主要冷藏集装箱航运企业为重点，推广集成传感、无线通信、自动定位等技术的物联网设备安装应用，实现对冷藏集装箱温湿度、冷机工作模式和通电状态等信息的自动化采集与传输，逐步实现冷藏集装箱及货物等要素全程信息化、可视化。

二是推动基于区块链的冷藏集装箱电子放货。以国际枢纽海港、主要冷藏集装箱航运企业为重点，推广应用港航区块链电子放货平台，国际枢纽海港实现冷藏集装箱货物港航单证平均办理时间由2天缩短至4小时以内，全程无接触办理，实现物流信息一站式查询。鼓励有条件的其他港口与国际集装箱班轮公司区块链电子放货平台对接，推动港航作业单证电子化，逐步实现港口电子放货。

三是提升冷藏集装箱道路水路联运服务质量。鼓励推动冷藏集装箱航运企业、道路运输企业、港口企业、货代等企业依托区块链电子放货平台，逐步开展物流信息上链业务，开发应用电子运单，推动实现冷藏集装箱道路水路运输全过程温湿度、位置等信息实时监控，拓展完善物流服务功能，提升全程运输服务质量。

四是提升港口冷藏集装箱堆存处置能力。以国际枢纽海港为重点，推动港站枢纽强化冷链组织功能，增加冷藏集装箱堆场及插座等冷藏集装箱配套设施设备，提升港口堆场冷藏集装箱堆存及供电插座能力，推进配套供电基础设施建设。

五是研究制定冷藏集装箱运输相关指南方面。部研究建立以装备设施、作业流程、信息追溯等为重点的冷藏集装箱运输和物流标准规范，研究制定冷藏集装箱运输温控及信息服务要求、冷藏集装箱智能终端技术指南。

《通知》强调，省级交通运输主管部门要高度重视，明确任务分工，落实责任部门，加强与海关、商务等部门合作，指导督促港航企业落实目标任务。

(责编：王连香、高雷)