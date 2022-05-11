交通运输部安全总监李国平。图片来自：国务院新闻办官网

人民网北京5月11日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行全力做好物流保通保畅工作国务院政策例行吹风会，交通运输部安全总监李国平表示，针对部分地区出现对货车采取层层加码，造成通行受阻、车辆滞留、物流不畅等问题，交通运输部聚焦物流堵点卡点问题，统筹调度督办，细化举措，强化服务保障，推动物流保通保畅工作取得了阶段性成效。

李国平指出，重点做好了以下五方面：

一是坚持协同联动，凝聚各方合力。建立健全了国务院物流保通保畅工作领导小组运行规则；以及每日调度、问题督办、信息发布、一事一协调等制度。国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、国铁集团，以及全国各省份和新疆生产建设兵团都成立了相应工作机制，全力推动物流保通保畅举措落到实处。领导小组办公室坚持7×24小时值班值守，采取一事一协调。自4月18日以来，已累计协调解决各部门、重点企业及货车司机反映的通行受阻问题1600余项。

二是坚持精准施策，强化通行保障。研究制定保障物流畅通促进产业链供应链稳定10条措施，督促各地取消层层加码、“一刀切”通行管控政策，优化公路防疫站点设置和检疫流程，提高车辆查验效率。严格落实货车司机“即采即走即追”+“闭环管理”要求，部署推进健康码一码通行、“码卡”融合、精准赋码，建立货车司机“白名单”管理制度。指导各地建设启用180余个应急物资中转调运站，建立重点物资运输车辆通行证制度，保障重点物资车辆优先便利通行。

三是坚持重点突破，畅通交通网络。组织开展高速公路收费站和服务区、港口码头、航道船闸关停自查自纠，切实保障运输通道畅通。加强对长三角、珠三角、京津冀等重点区域专题调度，组织对上海港集卡车辆实行全链条闭环管理，并对上海港、上海浦东机场、广州白云机场等重点枢纽实施跟踪调度，确保重点枢纽集疏运畅通。统筹部署提升物流配送和邮政快递服务能力，着力畅通末端循环体系。指导各地加强与产业链供应链白名单企业、内外贸等重点保供企业的供需对接和跟踪服务，全力保障各类生产生活重点物资运输。

四是坚持目标牵引，实施挂图作战。建立部门责任清单、地方责任清单、部门分工清单，以及每日调度事项清单、货车司机反映问题清单在内的物流保通保畅清单体系，实施挂图作战、倒排工期、办结销号。聚焦物流保通保畅突出问题，开展日调度和专题调度，实施问题转办和三级督办制度，累计向各地发出转办单40余份，向问题突出省份发出督办函13份，逐项推进解决物流不通不畅问题。

五是坚持需求导向，着力纾困解难。指导各地高速公路服务区为滞留货车司机提供餐饮、休息等基本服务，具备条件的增设流动核酸检测点。鼓励有条件的地区，为货车司机提供免费核酸检测和抗原检测服务。在全国推进落实税收优惠、社保缓缴、融资担保等九大政策措施，指导各地用足用好中小企业和个体工商户助企纾困政策，推出加快投放1000亿元再贷款用于交通运输、物流等领域的措施，切实帮助物流企业和货车司机解决实际困难。

李国平表示，在各地区和各部门的共同努力下，货运物流不通不畅等问题得到初步缓解，物流主要运行指标持续向好。全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零；5月10日，全国高速公路货车流量较4月18日上升了8.59%，铁路货物发送量、公路货运量、主要港口货物吞吐量较4月18日分别增长5.71%、6.16%、1.12%，主要国际航空口岸货邮运输量增长了约三成，邮政快递业务量增长了约两成。上海港集装箱日吞吐量稳定在10万标箱，回升至疫情前的八成以上；浦东机场和白云机场货邮吞吐量回升至六成以上。

李国平介绍，公路保通保畅专班实行24小时值守，依托12328服务热线，及时受理公路阻断投诉举报，按照“一事一协调”“投诉即办”的要求，逐一核实协调解决群众反映的具体问题。在严格做好公路疫情防控的同时，认真做好高速公路服务区餐饮、加油、如厕等服务保障工作，科学加密增设核酸检测点。对因疫情原因确需关停的服务区，视情保留加油、如厕等服务功能，满足司乘人员的基本要求。

截至5月10日，全国高速公路流量共2187.73万辆，比4月10日增长了26.39%。其中，货车流量是721.3万辆，比4月10日增长了25.65%。

下一步，交通运输部将进一步优化完善相关措施，继续巩固打通大动脉的工作成果，同时紧盯普通国省干线和农村公路，加强运行监测和问题处置，确保“微循环”的畅通。

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