为贯彻落实国务院关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的部署，深入落实人民银行关于深化小微企业金融服务的精神，农行北京分行广泛开展降费政策宣传活动。近期，辖属海淀支行、石景山支行等通过厅堂宣传、外拓宣传等方式，为到店客户、周边商户详细讲解降费政策，切实为客户提供“有温度”的金融服务，将农业银行降低小微企业和个体工商户支付手续费的政策传导到位。

为做好网点阵地宣传，该行辖内营业网点提前部署、充分准备，主动对接到店客户，用通俗易懂的语言为广大客户介绍降费政策，让前来办理业务的小微企业主、个体工商户深入浅出了解到农行的减费让利费用优惠，轻松掌握降费政策。

据介绍，该行做好“请进来”，也积极“走出去”：辖内营业网点主动出击开展外拓宣传，进社区、进企业，深入周边社区、企业园区等场所开展政策普及活动，全面延伸银行服务触角。通过农行工作人员上门点对点、面对面地详细讲解，让信息多跑路，让客户少跑腿，将农行小微企业和个体工商户支付手续费降费政策带到客户身边去，提升更多小微企业主和个体工商户的获得感。

未来，农行北京分行将贯彻长效机制，持续扩大降费政策宣传普及范围，不断提高服务热度和力度，稳步提升金融服务小微企业的主动性、针对性和有效性。

(责编：曹淼、李源)