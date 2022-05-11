人民网北京5月11日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，5月9日至13日，珠江流域大部、长江流域南部将出现今年入汛以来最强降雨过程。黄河流域陕西北部、山西大部以及海河流域河北中部南部有中到大雨，降雨区内中小河流可能发生超过警戒水位以上洪水，全国水旱灾害防御进入实战阶段。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，本轮降雨范围广、持续时间长、强度大，短时强降水和局地雷暴大风等强对流天气可能多发，防御难度大、致灾性高，持续降雨导致土壤饱和，山洪地质灾害风险增大，要始终保持高度警惕，以更高要求、更实举措全力做好当前防汛工作。

据了解，目前水利部已启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，并于5月10日和中国气象局联合发布今年首个橙色山洪灾害气象预警。

李国英强调，要坚持人民至上、生命至上，统筹各方力量，落实落细各项防汛措施。要始终坚持底线思维，强化风险意识，既要做好大江大河大湖防御大洪水各项准备，又要高度关注中小河流洪水防御，重点做好山洪灾害、病险水库、淤地坝等薄弱环节以及地震引发水利次生灾害的防范工作。

“相关部门要立足监测预警、指挥调度、巡查抢护等职责，强化值班值守和信息报送，落实‘四预’措施，及时启动应急预案，做好巡查防守和危险区群众转移避险，确保人民群众生命安全。”李国英说。

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