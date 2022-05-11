交通运输部公路局负责人王太。图片来自：国务院新闻办官网

人民网北京5月11日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行全力做好物流保通保畅工作国务院政策例行吹风会，交通运输部公路局负责人王太表示，交通运输部深入贯彻国务院关于切实做好货运物流保通保畅和不误农时抓好春季农业生产的有关要求，采取一系列措施，保障普通公路、农村公路“微循环”畅通，重点开展了四方面工作：

一是组织全面排查。印发一系列文件，全面部署，提出明确政策要求，全面摸查普通公路阻断和“最后一公里”运输受阻等具体情况，及时发现和解决路网阻断堵塞问题，并推动解决。

二是强化督促检查。加强日常调度和工作督导，指导各地成立工作专班，24小时值班值守，结合排查摸底、举报投诉、舆情信息等情况，及时响应、立核立改。

三是加强运输保障。深入摸排农民返乡需求，通过“点对点”包车、闭环运转等方式，保障农民有序出行。始终确保鲜活农产品运输“绿色通道”畅通和免费通行。同时，将农资、农机纳入重点物资运输保障范围，优先发放通行证，优先查验放行，保障春耕生产及时有序开展。

四是强化宣传引导。多渠道公布农资和农产品运输服务保障政策内容和业务办理方式，优化交通运输业务办理流程。通过热线电话等多种渠道，及时掌握企业、群众遇到的困难和问题，做好政策服务和技术支持，最快速度协调帮助解决问题。

目前，全国共有2926个有农村公路管理任务的县级单位进行了初步排查。从排查情况看，近期疫情防控任务较重的上海、江苏、辽宁等地，还有部分村庄因疫情防控需要，对除主要出入口外的农村公路进行了封闭。但封闭村庄都保留了1-2个通道，满足必要的生产生活物资运输和人员进出需要。从12328热线收到的问题看，反映农村公路“微循环”不畅的问题仅占总数的1.48%。农村公路“微循环”总体畅通，尚未发现严重阻断问题。

下一步，交通运输部将指导地方交通运输主管部门加强部门协同联动，以排查出来的问题为重点，严格取缔未经批准擅自阻断挖断农村公路的行为，严格规范农村公路防疫检查点设置，优化完善管控措施，提高防疫检查效率，确保严格落实“一断三不断”要求，确保农村公路“微循环”畅通，维护人民群众正常生产生活秩序。

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