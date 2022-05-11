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产业观察：挖掘酒文化增加新场景 传统品牌转型升级之路

孙博洋
2022年05月11日15:59 | 来源：人民网
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中国白酒地缸发酵博物馆开馆仪式。来源：受访方提供

“6.13万平方米建筑面积、47666口地缸数量、10156吨年出酒量……”5月10日，在第六个品牌日当天，第四届印象· 衡水老白干酒文化节暨中国白酒地缸发酵博物馆开馆仪式举行。

在开馆仪式上，中共衡水市委书记吴晓华表示，自2019年开始，衡水老白干酒文化节已经连续成功举办三届，第四届酒文化节的举办，更是将匠心技艺深深地烙印在衡水老白干的品牌发展之中，中国白酒地缸发酵博物馆的建成投产，也进一步助推衡水老白干朝着中国白酒一流企业迈出坚实的一步。

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长刘彦龙表示，中国白酒地缸发酵博物馆的落成，标志着衡水老白干朝着更大更强迈进了扎实的一步，同时也意味着在“基于传统，优于传统”的基础上迈上了一个新的台阶。

据了解，中国白酒地缸发酵博物馆是国内首家、也是目前唯一一家研究、展陈地缸发酵历史、文化和技术的博物馆，这里拥有中国乃至世界上最大的酿酒地缸发酵生产车间。

据刘彦龙介绍，衡水老白干中国白酒地缸发酵博物馆自建设规划到竣工投产，历经长达4年时间，是兼备传统老五甑和三排净两种生产工艺的综合性大型酿酒车间。

业内人士表示，传统白酒行业转型升级的一个重要方向就是增加品牌的文化承载力，用好酒文化讲好酒故事、增加交互场景，成为行业拉近与消费者距离的途径。

河北博物院院长罗向军在探馆时表示，酒的产生，对中华文明中的祭祀文化、餐饮文化和世俗文化都产生了深刻的影响。酒也寄托了先民们对美好生活的追求和向往，这种追求和向往穿越了几千年，一直在河北大地上酝酿和发展。

中国白酒地缸发酵博物馆馆长武艺表示，从地上陶缸发酵到地缸发酵，是一个非常漫长的过程。可想而知在这个过程当中，过去的酿酒师傅们也是在逐步探索，最终确定了地缸发酵这样一个传承千年的传统技艺。
    河北省文史研究馆员梁勇从酒器的演变讲解了馆藏的展品，他介绍说：“早期的酿酒容器都是陶制的，要想酿酒，把要发酵的东西放到酿酒的容器里，在这里边碳水化合物就经过自然发酵，就形成酒。殷商以后，中国就开始推广酒曲，酒曲就是加进去再加上其他的粮食，发酵的过程就需要大口，逐渐地从小口变成了大口，让喜氧的各种菌类形成一个菌群，加速发酵，所以酒缸口越来越大，个头儿也就越来越大了。”

据衡水老白干方面介绍，近年来，衡水老白干深挖文化根脉，树立文化自信，坚定文化战略，深度布局白酒行业的文化建设，不断在中国传统白酒文化传播领域做出新的尝试，推动中国传统白酒文化走向更深更远。

(责编：王仁宏、高雷)

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