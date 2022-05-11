新华社北京5月11日电（记者王希）国务院国资委副主任翁杰明11日说，为推动中央企业再瘦身、再优化，国资委已印发专项工作方案，启动新一轮央企“压减”（压缩管理层级、减少法人户数）工作。

他是在11日国资委召开的“中央企业压减工作‘回头看’专项行动推进会”上作出上述表示的。

2016年以来，国资委指导各央企采取有力措施推进“压减”工作。截至去年底，中央企业共“压减”法人19965户，法人层级5级以内企业已超过70%，企业运营成本进一步降低，管理效率不断提高。

新一轮“压减”工作总目标是：下决心清理退出一批企业、优化整合一批企业、重点监控一批企业，进一步减少法人户数，力争将中央企业集团公司管理层级控制在4级以内、大多数企业法人层级控制在5级以内。

翁杰明表示，推进新一轮“压减”既要聚焦重点指标，提高针对性、精准性，又要聚焦特定企业，因企施策探索有效“压减”方式。“对特殊目的公司、项目公司等类型企业，要坚持实事求是的原则，从有利于企业正常经营发展的角度出发，在‘压减’工作中进行合理区分，明确有效管控措施。”翁杰明说。

他强调，新一轮“压减”工作，要从简单地减数量、压层级，转为对法人机构全生命周期管理，建立更加符合市场经济要求的管理机制，为建设世界一流企业提供有力支撑；同时，继续将“压减”与剥离清退“两非”（非主业、非优势业务）“两资”（低效资产、无效资产）、亏损治理、重组整合、去产能等改革统筹考虑，进一步优化国有资本布局结构、提高配置效率。

此外，翁杰明提出，要坚持“压减”与生产经营同步谋划、统筹推进，避免因“压减”工作影响企业正常生产经营。“国资委将继续把‘压减’工作纳入中央企业负责人经营业绩年度考核，企业也要完善内部考核机制，发挥考核导向作用。”他说。

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