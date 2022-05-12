人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）近期，各地税务部门结合去年个人所得税汇算清缴事后抽查、今年汇算清缴退税审核等工作，发现并查处部分自然人纳税人不依法依规办理个税年度汇算清缴案件。

广东查处虚假填报个税其他扣除项目并进行虚假宣传案件。广州市税务部门根据舆情线索核查发现，刘某某在未购买符合扣除条件的商业健康险的情况下，在2020年度个税综合所得汇算清缴中虚假填报了商业健康险2400元，还在网络社交平台传播“退税秘笈”，诱导其他人员虚假填报。后经主管税务机关广州市税务局第三税务分局提醒，刘某某更正了汇算清缴申报，并补缴了税款和滞纳金。考虑到刘某某在税务机关提示提醒后能够纠正补税，认错态度良好，税务部门对其进行了批评教育，不予处罚。

厦门查处虚假填报专项附加扣除案件。厦门市税务部门在进行2021年度个税综合所得汇算清缴退税审核时，发现纳税人刘某在仅取得单位内部培训证书、不符合职业资格继续教育专项附加扣除填报条件的情况下，错误填报了每年3600元的职业资格继续教育专项附加扣除。厦门市税务局进一步审核发现，该纳税人在父母健在但不满足赡养老人专项附加扣除填报条件的情况下，仍将祖父母添加为被赡养老人填报专项附加扣除。经税务机关提醒，刘某承认错误并已按规定更正申报。考虑到该纳税人在提示提醒后能够纠正补税，认错态度良好，税务部门对其进行了批评教育，不予处罚。

税务部门提醒，广大纳税人应依法依规办理个人所得税汇算清缴，认真阅读个税APP提示提醒信息，如实准确填报收入、专项附加扣除等申报项目，需申报补税的要在法定期限内完成申报补税，不要轻信网上各类“退税秘笈”，更不要在网络社交平台随意传播非官方涉税信息，做依法诚实守信的纳税人。

(责编：王震、高雷)