焦磊

近期，A股4600多家上市公司2021年年报披露结束。

根据中国上市公司协会最新统计数据显示，2021年末上市公司数量增长至4682家,总市值96.53万亿元，规模稳居全球第二。2021年，上市公司共实现营业总收入64.97万亿元，营业总收入同比增长19.81%。

数据显示，2021年大消费（食品饮料、家电、汽车、医疗保健、餐饮旅游、文化传媒、零售）板块表现不俗，行业经营业绩普遍向好。在统计的777家大消费板块上市公司中，71%的公司实现盈利，大方向上盈多亏少。

宏观消费市场复苏 拉动经济稳定增长

根据国家统计局发布的数据，2021年，消费品市场恢复明显，已高于2019年同期水平。2021年，消费支出对经济增长的贡献率为65.4%，拉动经济增长5.3个百分点。第四季度，消费支出对经济增长的贡献率高达85.3%。

具体来看，2021年全年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%。

商务部研究院流通与消费研究所助理研究员梁威表示，2021年，我国消费市场实现有序恢复，主要体现在以下几方面：

一是升级类商品销售额实现较快增长，2021年，金银珠宝、体育娱乐用品、文化办公用品、化妆品和通讯器材等商品零售同比分别增长29.8%、22%、18.8%、14%和14.6%，两年平均分别增长11.2%、15%、12.1%、11.7%和13.7%，增速明显高于商品零售平均水平；

二是服务性消费支出恢复性增长，2021年人均服务性消费支出在居民消费支出中所占比重为44.2%，较2020年回升了1.6个百分点；

三是线上消费需求稳定释放，2021年全国网上零售额13.1万亿元，同比增长14.1%；其中，实物商品网上零售额同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；

四是进口消费发展势头良好，2021年我国进口消费品同比增长9.9%；免税消费规模高速增长，2021年，海南实现离岛免税购物金额495亿元、购物人数672万人次，分别同比增长80%和49.8%。

中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力表示，去年以来，消费市场呈现整体回暖和局部分化的双重特征，既有品质化多样化消费需求增加、升级类商品消费加快增长、线上线下深度融合等亮点，也有消费恢复势头因疫情多发受阻与线上市场、下沉市场及创新型消费持续升温等相并存。

朱克力认为，结合一些重点消费板块如零售、食品饮料、娱乐等上市公司表现，从线上看，线上零售成为新型消费热点，不少新品和升级类商品热销，消费者对健康、绿色、智能产品及国风国潮偏好显著，直播带货成为电商标配。从线下看，一些城市线下商贸遇冷或中断对实体零售和餐饮服务带来冲击，但冰雪消费、医疗美容、在线旅游等新型消费市场规模迅速扩大、潜力不断释放，同时基于社区、县镇、商圈等场景体验的带入提升了用户消费意愿和消费体验，用户定制和“黑科技”颇受年轻人青睐。一个贯通城市乡村、涵盖线上线下、融合到家到店的消费生态圈正在形成。

消费板块上市公司行业表现分层明显

从盈利公司数量来看，在统计的已披露年报的上市公司中，家电、食品饮料、零售行业分别有86%、76%、76%的公司实现盈利。文化传媒行业公司实现盈利比例相比较少，为62%，而餐饮旅游行业实现盈利公司数量未过半，为47%。

制图：焦磊。数据来源：Wind

2021年，家电行业上市公司实现13582.15亿元，同比增长16.14%，实现净利润865.02亿元，同比增长6.25%。美的集团、海尔智家、格力电器占据营收前三甲，分别取得收入3417亿元、2277亿元、1885亿元，实现净利润285亿元、130亿元、230亿元。从业务层面看，大部分白电企业实现了正增长，明显好于行业平均水平，营收增长靠前的有海信家电（39.6%）、美的（20.2%）。在黑电上市公司中，净利润增速靠前的为四川长虹、极米科技和四川九洲，增速分别为187.4%、79.9%、78.9%。在厨小电领域，新兴赛道——生活智能电器和集成灶表现亮眼，科沃斯、亿田智能和火星人营收分别增长81%、71.7%、43.7%，净利润分别增长212.7%、45.8%、36.2%。

2021年，食品饮料行业上市公司实现营收 8943.13亿元，同比增长14.32%，归母净利润1566.57亿元，同比增长12.44% 。分子版块来看，除肉制品由于猪肉价格下跌影响，食品饮料各子版块营收均实现增长，乳制品和白酒企业营收占据了上市食品饮料企业收入的一半以上，而白酒板块势头凶猛，创造了行业近7成的利润。贵州茅台、五粮液、伊利股份分别实现净利润524亿元、233亿元、87亿元，位列盈利前三甲。

2021年零售行业上市公司受疫情反复，业绩表现不佳，行业整体营收及净利润增长皆为负数。但主要的52家上市公司2021年实现营业收入5034亿元，同比增长4.69%，实现归母净利润129.99亿元，同比减少9.04%。从子板块来看，除超市业态外，百货、专业市场及连锁、黄金珠宝等其他业态均实现收入和利润同比增长。

得益于2020年行业基数较低，2021年文化传媒行业上市公司净利润爆发式增长，较2020年同比增长1532%，取得营收4593亿元，同比增长11%，已恢复至疫情前水平。

与文化传媒相类似，餐饮旅游行业上市公司营收2021年也整体小幅恢复，恢复至2019年同期的75%。净利润也基于上一年的低基数猛增1355%，达54亿元。从细分板块看，免税板块收入增速最快，达28.7%，归母净利润同增57.2%；休闲度假景区板块，收入增速达到24.2%，归母净利润大幅扭亏；自然景区板块，大部分自然景区客流同比提升，收入同增11.3%；出境游尚未恢复，加之疫情反复，旅行社及商旅服务板块收入减少近一半；餐饮收入板块，收入同增15.2%，由于存在政策补贴，21年归母净利润亏损扩大。

消费潜力进一步释放 拉动经济高质量增长

近日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

《意见》提出了五方面二十项重点举措。一是应对疫情影响，促进消费有序恢复发展；二是全面创新提质，着力稳住消费基本盘；三是完善支撑体系，不断增强消费发展综合能力；四是持续深化改革，全力营造安全放心诚信消费环境；五是强化保障措施，进一步夯实消费高质量发展基础。

梁威认为，《意见》对我国消费板块具有积极意义。他表示，一是有助于增强消费信心，在当前国内新冠肺炎疫情冲击消费的情况下，《意见》一系列举措有助于稳定居民收入和消费预期，增强消费信心；二是有助于推动优化升级类商品消费与服务消费供给，更好适应人民日益增长的美好生活需要，释放消费结构升级潜力；三是有助于丰富进口消费供给，推动免税零售业态提质扩容，释放进口消费潜力，更好承接消费回流；四是有助于新型消费加快发展，以匹配消费需求为导向，推动线上与线下融合的业态与模式创新。

在朱克力看来，《意见》的提出聚焦消费领域难点堵点，从系统全面促进消费的角度为进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复提供了实现路径，着眼于短中长期相结合，以全面创新提质稳住消费基本盘、以完善支撑体系不断增强消费发展综合能力，既有利于夯实消费领域近年来持续拓展、消费结构升级趋势不断强化的趋势，也对2022年我国具体消费领域尤其是重点消费板块将带来可预期的积极影响。

他表示，通过综合施策，在消费者收入水平的稳步提升下，一些传统消费领域如家电、汽车、家居建材等市场空间将一步释放，相应的品质消费需求也将水涨船高。同时，随着消费业态和模式的迭代创新，包括文化娱乐等领域的新兴消费、健康养老托育等方面的高品质服务消费将不断增加，成为消费持续增长和经济高质量发展的有力支撑。

(责编：王震、高雷)