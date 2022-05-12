人民网记者 赵竹青 焦磊

“十八大以来这十年，是我国科技进步最大、科技实力提高最快的十年，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性变化，成功跨入创新型国家的行列，全面融入全球创新网络，展现了具有新时代特点的整体布局和发展态势。”

在5月12日中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，科学技术部副部长李萌对科技领域的发展作上述总结。

十年来，从创新是引领发展的第一动力，到全面实施创新驱动发展战略，到坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，到把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，中国特色自主创新道路越走越宽广。

科技实力快速攀升

统计数据显示，我国全社会研发费用是2012年的2.7倍，基础研究费用是2012年的3.4倍。我国全球创新指数排名十年上升了22位，是世界各国中唯一持续快速上升的国家。

发展全面、特色突出、质量提升……十年来，科技成为支撑引领我国经济高质量发展和民生改善名副其实的第一动力。

李萌总结了十年来我国科技发展的重要特点——

科学研究水平和学科整体实力大幅度上升。若干学科方向已经达到国际领先水平，科学研究机构、大学、领军科技企业的研发能力在全球地位明显上升。高新技术企业，十年前只有不到5万家，现在达到了33万家。北京、上海、粤港澳大湾区这三大国际科技创新中心在全球科技创新集群排名中均进入了前10名。

在基础研究和战略高技术领域产出一批世界级科技成果。“天问”探火星、“嫦娥”登月球、“神十三”和“天和”核心舱成功对接，我国深空探测实现了重大跨越。“深海勇士号”、“奋斗者号”、“海斗一号”等研制成功，标志着我国具备了万米全海深谱系化的探测能力。量子科技领域我国成为目前世界上唯一在两种物理体系达到“量子计算优越性”里程碑的国家。

自主研发大量先进技术装备和系统进入实用，成为推进产业快速升级的“利器”。超级计算、高速铁路、智能电网、第四代核电、特高压输电技术，都进入了世界先进行列。特别是5G研发和应用场景深度拓展，人工智能发展的中国特色生态初步建立，正在加快赋能百业。在大算力和超级计算的支撑下，数字经济蓬勃发展，一批智能城市、智能工厂、智能医疗和智能交通等正在形成规模。

同时，原创新药研制数量比十年前大幅度增长，多款新冠疫苗、检测试剂和治疗药物有力支撑了新冠疫情防控；在脱贫攻坚和乡村振兴一线，一大批科技特派员发挥了重要作用；“科技冬奥”200多项成果落地应用，有力支撑了北京冬奥会高质量办赛……

“当然我们也清醒地认识到，与世界领先国家相比，我国的科技创新还任重道远。”李萌表示，面向未来，中国科技界将直面问题，迎难而上，为建成世界科技强国不懈努力。

体制改革加速推进

党的十八大以来，党中央把创新摆在国家发展全局的核心位置，坚定不移走中国特色自主创新道路，科技体制改革全面发力。

“科技体制改革就一直被作为全面深化改革的重点。”李萌表示，党的十八大以来这十年，中央全面深化改革委员会总共审议了20多个科技领域的重大改革方案。到目前为止，中央提出的深化科技体制改革实施方案中部署的143项任务已经全面完成，支撑全面创新的制度性、基础性框架基本建立。重点领域和关键环节的改革取得实质性进展，一些长期没有解决的重点难点和堵点问题取得了突破。我国首次组建了国家科技咨询委员会，建立了国家科技伦理委员会，重构了科技计划体系，解决了科技资源配置封闭分散的问题，科技治理机制更加适应科技发展的需要。建设了国家实验室，启动了全国重点实验室体系重组，扩大了高校、科研院所的自主权，企业创新的主体地位基本确立，国家战略科技力量得到了进一步强化，形成了推动科技创新的强大合力。

在科研经费方面，实施以知识价值为导向的分配政策，建立基于信任的科技项目和经费的管理制度，树立了以质量、绩效、贡献为核心的评价导向，大幅度增强了对科研人员的激励力度。通过“三评”改革，项目评审、人才评价、机构评估改革有序展开，不少地方和单位探索了分类评价的实现路径。

遵循科学探索和技术创新的规律，对重大的任务实行“揭榜挂帅”和“赛马”制，对前沿探索项目实行首席科学家负责制，还设立了颠覆性技术专项，支持科学家大胆探索。在“十四五”国家重点研发计划里普遍设立青年科学家项目，让更多的青年科学家当领军、挑大梁，受到了普遍欢迎。另外，还赋予科学家更大的技术路线决定权和经费使用权，让科研人员从繁琐的、不必要的体制机制束缚中解脱出来。

为了解决科技成果转化这一“老大难”问题，近年来科技体制改革的一个重要取向就是加快建立科技成果的转移转化体系，打通科技、产业、金融之间的通道。为此，大幅度增加了科技人员成果转化收入的奖励力度，全面下放了科技成果的使用权、处置权和收益权，还开展了赋予科研人员成果所有权和长期使用权的试点。

建立起了比较完善的激励企业创新的普惠性政策和制度安排。企业研发费用加计扣除比例从2012年的50%、2018年的75%，到目前在科技型中小企业和制造业领域实行100%的加计扣除比例，体现了支持科技型中小企业的导向。目前，我国全社会研发投入有3/4以上是企业投入，国家重点研发计划里面有79%的项目是由企业牵头或者是企业参与的。

技术交易市场不断壮大，技术交易市场的活跃程度反映了成果转移转化的活跃程度。去年，全国技术合同交易额达到了3.7万亿，远超过了当年的全社会研发投入，是2012年的5.8倍。

在资本市场上，设立科创板，改革创业板，建立北交所，畅通硬科技企业直接上市融资的渠道，科技、产业、金融相互塑造、良性循环的格局正在形成。过去科技与经济的弱联系正在因为金融和资本市场的参与放大作用，变成了现在的强耦合。

“我国要实现高水平科技自立自强，归根到底要靠高水平创新人才。”李萌表示，下一步，科技部将按照党中央的部署，以落实科技改革三年攻坚方案为主线，狠抓落实，激发各类人才的创新活力，让更多有真才实学的科研人员英雄有用武之地。

(责编：赵竹青、高雷)