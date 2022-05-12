人民网北京5月12日电 （记者赵竹青）据中国科学院国家空间科学中心消息，根据我国“祝融号”火星车的探测结果，我国科学家发现火星乌托邦平原南部存在含水矿物。科学家据此推断，“祝融号”着陆区（以及火星北部平原的广泛区域）可能含有大量以含水矿物形式存在的可利用水，可供未来载人火星探测的原位资源利用。

据介绍，该中心空间天气学国家重点实验室刘洋研究员团队利用我国首次火星探测任务“天问一号”搭载的“祝融号”获取的短波红外光谱和导航与地形相机数据，在着陆区发现了岩化的板状硬壳层，通过分析光谱数据发现，这些类似沉积岩的板状硬壳层富含含水硫酸盐等矿物。研究团队推断认为，这些富含硫酸盐的硬壳层可能是由地下水涌溢或者毛细作用蒸发结晶出的盐类矿物胶结了火星土壤后经岩化作用形成，这也标志着“祝融号”实现了国际上首次利用巡视器上的短波红外光谱仪在火星原位探测到含水矿物。

中国首次火星探测任务“天问一号”搭载的“祝融号”火星车于2021年5月15日成功着陆于乌托邦平原南部（北纬25.066°、东经109.925°）区域，首次在火星上留下了中国印记。截至目前，“祝融号”火星车已经在火星北部低地的乌托邦平原区域行驶1年，累计行驶近2千米 ，获得了大量宝贵的科学探测数据。

“祝融号”火星车着陆区位于经历了重塑事件的年轻亚马逊纪地层上，已有的研究认为火星在亚马逊纪时期气候寒冷干燥，液态水活动的范围和程度极其有限。“祝融号”在地质年代较为年轻的着陆区发现水活动的迹象表明，亚马逊纪时期的火星水圈可能比以往认为的更加活跃。这一发现对理解火星的气候环境演化历史具有重要意义。

该成果于5月11日发表在国际权威学术期刊《Science Advances》上。

(责编：赵竹青、高雷)