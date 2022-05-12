人民网北京5月12日电 （记者王连香）日前，中国国家铁路集团正式印发《“十四五”铁路网络安全和信息化规划》（以下简称《规划》），《规划》以推动铁路业务与数字化深度融合为主线，实施“上云用数赋智”行动，坚持安全、成熟、可靠及经济适用原则，积极稳妥推进铁路应用创新，充分发挥铁路数据价值，大力推进铁路网信治理体系和治理能力现代化，服务铁路高质量发展。

《规划》提出，到2025年，建成高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性铁路信息基础设施，各业务领域数字化水平显著提升，铁路数字经济蓬勃发展，网络安全防护能力得到全面增强，国铁集团信息化治理体系和治理能力现代化水平显著提升，铁路网络空间正能量更加充沛，客户服务、生产经营、开放共享能力迈上新的台阶，全面完成铁路信息化CR1623总体蓝图，网络安全和信息化将为铁路高质量发展提供强有力的支撑。

《规划》从三方面部署了“十四五”时期铁路网络安全和信息化建设的重点任务，包括：持续构建一体化的铁路现代信息基础设施、优化整合铁路业务领域信息系统、深化完善铁路网络安全体系和信息化治理体系，并对每项任务进行了细化分解。

《规划》指出，要推进云边结合的铁路行业云数据中心建设、优化新一代铁路信息网络建设、持续推进一体化信息集成平台建设、推广应用铁路统一的开发测试平台、强化铁路网络安全能力建设；优化业务应用总体布局，推进战略决策领域、经营开发领域、运输生产领域、资源管理领域、建设管理领域、综合协同领域的信息系统建设；深入推进铁路网络安全体系和保障能力建设，深入推进信息化治理体系和治理能力现代化，进一步加强互联网内容建设和舆情应对能力。

《规划》明确了“十四五”期间重点推进的20个信息化建设示范项目，强调按完善基础、全面提升两个阶段分批分期推进信息化项目建设，按照先易后难的实施策略，力争在“十四五”期间完成全路信息系统统型工作，实现信息系统数量大幅缩减，应用软件自主可控，信息系统研发效率和运维质量全面提升。

(责编：王连香、高雷)