人民网北京5月12日电 （记者王仁宏）据水利部消息，5月12日下午，天津市屈家店枢纽开闸放水，标志着永定河865公里河道如期实现第二次全线通水，并与已全线贯通的京杭大运河实现世纪交汇，再现近百年以来首次两水汇合之景象，标志着华北地区复苏河湖生态环境取得了重大进展。

通过永定河生态水量调度，永定河865公里河道实现全线通水，官厅水库以上基本实现全年不断流，河道水面面积明显增加，地下水回补效果明显，沿线河湖水质显著改善，生物多样性进一步丰富，生态系统的质量和稳定性逐步提升，永定河绿色生态河流廊道初步形成。

根据公开资料显示，永定河是海河流域七大水系之一。河流全长747公里，全流域面积4.7万平方公里。今年3月15日10时8分，位于永定河上游的山西大同册田水库开闸，出闸的清水向永定河下游流去。此次开闸放水，标志着永定河2022年春季生态补水全面启动。

根据2022年度永定河生态水量调度计划，今年春秋两季永定河生态补水量将达7.92亿立方米，较去年增加2.7亿立方米。

水利部有关负责人表示，下一步，将继续会同相关单位，强化永定河水资源统一调度，抓好各项措施落实，改善河流生态环境，提升河流生态功能，推进永定河早日成为“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”。

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