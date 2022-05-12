乔雪峰

人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰）5月10日晚间，中国东航披露定增公告，拟募资150亿元用于引进38架飞机等事项，其中包括国产大飞机C919、支线客机ARJ21-700共计28架，其余为空客和波音飞机。

值得一提的是，公告中还透露了国产大飞机C919的单价。数据显示，C919的单价为0.99亿美元，折合人民币为6.53亿元。

国产大飞机与同类别大飞机价格对比表。制图：乔雪峰

记者查询发现，空客A320和波音737MAX系列飞机的单价都超过了1亿美元，从价格上看，C919低于空客与波音的同系列的两款大飞机。

据了解，目录单价是制造商对外公开的价格，一般实际的成交价会根据谈判结果打一定比例的折扣。在公告中就提出，本次拟引进的飞机实际合同价格经订约各方按公平原则磋商后厘定，低于产品目录所载的价格。

中国商飞预研总师杨志刚指出，国产大飞机C919的绝大部分性能指标与现在的空客A320以及波音737持平，甚至在气动力布局方面还优于空客A320和波音737。

对比波音、空客同类型的大飞机有何优势？对此，相关业内人士表示，相对来说，国产大飞机C919属于后起之秀，在整体设计上采用先进的技术更多，自动化程度更高，同时在未来的市场潜力也更具有优势。

首先，国产大飞机C919在机舱宽度比空客A320和波音737宽松，乘客体验感和座舱舒适性更佳，货仓体积更大，载货能力比波音和空客更好，或更具有商业空间。

其次，国产大飞机C919采用的都是近年来的新技术、新材料，从安全性、气动性、风洞试验等角度来说，都要比传统型的波音737和空客A320更具优势。

此外，国产大飞机C919在性能方面，相对波音737和A320来说更节能，噪音隔绝能力也更优秀。视野设计比同类型的宽，更能保证行驶安全。

据C919总设计师吴光辉介绍，C919设计定位于航空运输市场最主流的150座级单通道市场，基本型混合布局158座，全经济舱布局168座，标准航程4075公里，增大航程5555公里；采用了先进气动布局、结构材料和机载系统，直接运营成本降低10%，“C919的出现，意味着我国具备了研制一款现代干线飞机的核心能力。”

早在2017年5月，国产大飞机C919就已首飞成功。吴光辉表示，C919首飞不单是一架飞机的起飞，也并非一个飞机型号研制成功那么简单，更是中国航空工业和民机事业的起飞。中国由此实现了民机技术集群式突破，形成了大型客机发展核心能力。

据了解，东航作为国产大飞机 C919 全球首家启动用户，已与中国商飞正式签署首批C919大型客机购机合同，将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。

在具体交付时间上，中国商飞副总经理、总会计师吴永良在2022年上海两会期间曾透露，国产C919项目目前仍处于适航取证阶段，预计将于2022年完成交付，具体的交付将等到取证完成后才具备条件。

(责编：王仁宏、高雷)