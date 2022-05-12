人民网北京5月12日电 （记者许维娜）为深入贯彻党中央、国务院稳就业保就业决策部署，助力高校毕业生就业工作，人民网11日正式启动“大学生就业护航计划”，旨在汇聚学校、企业、地方等各方资源，推动招聘单位和求职大学生双向高效对接，搭建更直接的求职对接通道，为在校生和毕业生实习、见习、就业、安居提供切实帮助。

“人民网+”客户端将推出服务专区，为大学生提供各类企业岗位信息、各地方创新创业优惠政策、求职直通优先面试机会等服务；帮助企业和城市组织线上线下专场招聘会、企业进校园、开发区进校园等活动；为大学书记、校长“访企拓岗”提供线上平台和传播服务；组织大学生进行就业观交流探讨，帮助更多青年人才找准定位。

此次推出的“大学生就业护航计划”，除了提供就业创业对接，还将为大学生毕业后的生活需求提供服务。作为首批共同发起机构，“我爱我家”公司将从就业和安居两个方面入手，向大学毕业生提供17000多个职位，并在“人民网+”客户端持续送出租房补贴、搬家券、保洁券等多重福利。

近两年来，“人民网+”客户端在教育部门指导支持下，通过组织思政大课、讲读党报等服务，已汇聚了2000多万大学生、职教生注册用户，成为了联系青年、服务青年的新平台。

人民网相关负责人表示，期待更多企业和城市携手“护航计划”，共同助力稳就业保就业工作。

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