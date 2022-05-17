黄盛

农业农村部最新农情调度显示，全国已春播粮食7亿多亩，占意向面积七成多，进度快于去年同期。

在全国范围的春播春种过程中，从南粤稻田的选种插秧，到东北大地的破土播种，从田间地头的赫赫农事到数字化平台的累累数据，灾害预测、科技特派员等技术管理方式成为田间“新参谋”，智能化的农业技术平台成为农事“新工具”，给一支支春夏田园曲目谱上助农时、稳生产的音符，唱响在神州大地的广袤田野上。

在前不久国新办举行的2022年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部相关负责人介绍说，今年春播，持续建设100多个农业科技示范基地，组织2000多名专家，动员近50万基层农技推广人员，开展线上线下技术指导和培训，旨在打通春耕农技推广堵点。

时下，广东省广州市从化区的稻田正值选种插秧的关键时期。过去，这里的稻民靠着祖祖辈辈流传下来的经验来判断稻田水、土、肥、苗、虫的情况，尽可能地选取适合的稻苗。如今，广东技术师范大学农村科技特派员走到他们地头，为稻民们做起“新参谋”。

“良田千亩借助技术的力量孕育出以后的稻香虫鸣，为周边乃20个村镇增产增收打下基础。”今年3月，广东技术师范大学农村科技特派员唐宇教授在春季田管和春耕备耕之时来到从化田间，用艾米农田系统指导稻民通过数据采集站、无人机、田间摄像头及各类传感器等，全方位跟踪农作物的生长情况，通过人工智能深度神经网络技术，及时发现病虫草害，达到防灾减灾、产量预测的目的。

目前，华南地区春播已结束，西北地区过九成、长江中下游和西南地区近八成、黄淮地区过半、东北地区过七成，春播进展总体顺利，技术力量正在全国范围内成为春播春种的有力支撑。

农时不等人，农艺人员下田指导和农资供应如何克服种种不利影响？据中国中化相关负责人介绍，今年以来，中国中化努力克服各种不利影响，累计向东北三省春耕一线送达各类肥料超过百万吨、农药价值数亿元、种子数百万斤，保障东北地区春耕生产所需的肥、药、种等农资充足供应。此外，面对春耕供肥压力，中国中化位于吉林松原等地的肥料生产工厂也迅速实施员工集中管理，保证生产正常运行，并第一时间协调春耕保供运输资质，确保肥料产出来，也能运出去。

在技术人员无法走村串户的个别区域，中国中化的农艺师们充分运用数字技术，突破时空限制，以田间直播、农技网课、视频指导等数字化沟通方式，指导农户科学用药，帮助农户实现从“靠天吃饭”到“知天而作。

不仅仅在东北，从海南三亚的南繁基地，到西北边陲的田间地头，科技赋能春播春种还是MAP（现代农业技术服务平台）的一大特色。农艺师们利用“MAP 智农”APP，通过精准气象、作物遥感图谱和病虫害预测预警等服务，帮助农户从“靠天吃饭”向“知天而作”转变。

农户正在农业科技产业园稻田里插秧。 受访者供图

在新疆，春播春种已接近尾声。数据显示，截至目前，新疆全区春播面积已超4800万亩，春小麦播种任务顺利完成，棉花播种面积超2300万亩，总播种进度已过九成，进度较2021年同期多240万亩。

在新疆伊犁州新源县，通过智能技术解决春种难题成为种植大户杨建军等农人的日常。杨建军采用干播湿出的种植模式种植甜菜200亩地，当其使用中粮集团旗下中粮糖业创办的“农聚通”平台后，从甜菜种植到收获的全链条信息均可掌握，有效地加强了甜菜原料在农业种植关键节点的管控，更好地实现了农业大数据平台的管理功能。

据介绍，农聚通平台承接了所有签订合同农户的地块地位、大小、农户信息、播种作业信息以及诸多农事管理信息，包括中耕、化除、浇水、施肥，病虫害防治等的关键性信息。通过农聚通信息平台反馈的各类信息，可以及时、准确了解各类农事作业进度以及相关种植技术落实情况，从而有效助力农事管理以及了解农户农事作业各阶段所面临的困难。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德此前表示，2022年春管春播进展总体较好，今年春播粮食意向种植面积9.4亿亩，比上年有所增加。下一步，将统筹疫情防控和农业生产，持续抓好保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革重点任务，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，努力确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

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(责编：鲁婧、吕骞)