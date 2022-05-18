本报记者 汪志球 苏 滨

进商场、乘公交车、进饭店……疫情防控常态化背景下，行程卡已成为落实精准防控的有效手段。行程卡如何精确反映我们的出行信息？背后的数据是怎样被选择和处理的？

“这一切，要归功于算力和算法。”作为中国移动贵州公司信息技术部数据管理室项目经理，有关行程卡运行，陈灏门儿清，“公司有2600多万个贵州用户，凭借我们数据中心存储能力，不断建立模型优化算法，才确保行程卡查询及时准确，成为人们出行的重要依据。”

数据信息怎么用？数据安全怎么保障？数据中心如何选址设计？陈灏工作的地方在贵阳贵安新区，这里是全世界聚集超大型数据中心最多的地区之一。近日，记者来到贵安新区一探究竟。

应用

防疫工作目前占10%—15%

整天跟数据打交道，时间久了，难免让人觉得枯燥，但陈灏不然，反而觉得有意思。

“可能别人关注数据本身，我们更在意数据背后。”上午8时30分，来到数据中心，陈灏首先要将所有数据过一遍。忙碌一个多小时，陈灏接着要处理用户投诉。听上去难度不大，有时也费些周折。“很多投诉和行程卡有关，有时量很多，因此持续提升服务能力也是重点。”

前不久，遵义赤水的用户来电询问，明明未出贵州，行程卡却显示到过四川泸州，咋回事？事实上，这种情况并非个例。

难道算力算法出了问题？陈灏赶忙召集团队研究分析。

“只要有信号，手机会主动连接若干个基站，产生位置信令。基站信号有强有弱，通话时手机自动捕捉信号强的，可能出现边界漫游现象。这好比打乒乓球，隔着网子来回弹。”赤水跟泸州仅一江之隔，而基站信号具有不定向性，陈灏跟同事们反复验证，确定问题出在这里。

“挑选与手机通信信号最强的3个基站，采用行业先进的‘三角定位’算法，从而推算出具体位置，减少数据误差。”陈灏介绍，之前每天要处理手机产生的位置信令达百亿条，如果没有数据中心，这些数据顶多储存30天，然后被覆盖或删除。现在哪怕加入“三角定位”，数据量直接呈指数级增长，也没有这种烦恼。唯一需要考虑的，是如何从海量数据中快速准确提取有用的，确保行程卡查询及时精准。

“还得从算法入手！”陈灏介绍，从建立模型到反复验证，十几个人的团队，加班加点工作，几乎是摸着石头过河。攻坚3个月，根据边界漫游、漫入漫出、常驻地等诸多情况，团队先后建成100多个数据分析模型，并在实际应用中不断修正。

“简单讲，目前算力更强大，算法更科学，在严格遵守数据安全与隐私前提下，行程卡的用户体验更佳，投诉下降75%就是证明。”陈灏表示，“哪怕2000人同时点击查询也不影响使用，更何况每个人手指灵活度、反应时间也不一样，同时查询的用户远低于这个数。”

下午3时，陈灏还要对接省通信管理局，为地方疫情防控提供数据支撑。“疫情防控工作头绪很多，但也仅占每天工作量的10%—15%，全是算力算法的功劳。”

维护

数据安全第一，24小时轮班值守

一间数据机房，250架机柜，上千台服务器，一个人巡检一圈，只需半个小时。网络部云运维支撑主管杨富月觉得，如今巡检工作更加高效，处理问题也愈发及时。

作为数据中心的核心，机房的正常运转容不得半点马虎。

4月下旬的一天，杨富月早早来到数据中心，换上工装，戴着安全帽，穿好防尘鞋套，拿起测温枪，开启一天的巡检。

“机房一般由若干个模块组成，每个模块配有服务器、列间空调、配电柜等，采用封闭式设计，通常只有巡检时可以进入。”来到机房，杨富月先测一下室温，然后观察墙壁有无破裂、渗水情况，再逐一查看各个端口的指示灯是否正常。

杨富月突然停下脚步，隔着玻璃仔细打量一台服务器，原来端口的指示灯熄灭了。他掏出手机，马上跟后台取得联系。

“先说明故障具体位置，再简述一下现场情况，好让后方排查。”没过多久，杨富月收到反馈，经过层层检测，已排除系统内部问题，可能是现场出现物理问题。

杨富月随即检查端口松紧度，看是否插紧。“反复试了几次，指示灯仍然没动静，那就是光模块的事儿。”通过发送邮件，取得授权，他马上更换光模块，随着插好端口，指示灯终于亮了起来。

“这还没完，后台得重新进行系统内部检测，看有无数据异常。”收到一切正常的消息，杨富月才填写巡检记录单，从而形成操作闭环，整个流程不到20分钟，“不管遇到什么问题，首先要严格按照流程操作，决不能擅自行动，数据安全是第一位的。”

下午5时30分，杨富月跟同事交接，不忘叮嘱巡检重点。“我们24小时轮班值守，全力保障机房正常运转。”

建设

贵州地质气候条件适宜，具有低能耗优势

时针刚划过上午9时，数据中心的一间会议室座无虚席，公司工程建设部项目建设管理人员张弦正组织讨论设计会审。这是中国移动贵州数据中心的三期工程，装机容量7000余架，计划2024年完工。

数字经济占GDP比重达34%，增速连续6年位居全国第一，作为国家八大算力枢纽节点之一和大数据中心集群所在地，贵州发展大数据确实有道理。

“与东部一线城市相比，贵州喀斯特地貌广布，地质结构稳定，同时水能充沛，煤炭资源丰富，是‘西电东送’发源地。”数据中心属于高能耗，近半的电力成本是设备散热产生的空调费，张弦认为地方气候更是重要考量，“贵州夏季平均气温24摄氏度，空调不需全年开机，具有低能耗优势，利于降低运营维护成本。”

考虑到西部地区资源充裕，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力，越来越多的数据中心落户贵州。

2014年到2019年，位于贵安新区的中国移动贵州数据中心一、二期工程先后建成使用。“二期原本要两年建设周期，实际只用一年建成，只因大数据应用的场景越来越多，数据需求越来越大。”张弦表示，目前三期工程也已启动。

“基于数字经济发展大势，我们会提前3年规划，确保IDC存储、云计算等服务能满足用户需求。”张弦介绍，除选址更合理，设计也要更完善，“我们组织建筑结构、电气、通风、消防等专业人员，针对设计方案提意见。”

下午，张弦还要跟同事们商量招标方案部分细节以及技术规范书的编制。“等到破土动工，大部分时间都会在工地上，随时盯着工艺、质量，出现问题就地解决，最后对当天施工进度进行复盘。”

如今，踩着“东数西算”工程鼓点，华为、腾讯、中国移动等7个数据中心陆续落户贵安新区，另有两个即将动工，新业态、新模式、新产业犹如雨后春笋，破土拔节。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 02 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)