本报记者 曲哲涵

财税体制改革纵深推进，财政宏观调控不断完善；强化资金和政策保障，推动高质量发展；精准实施减税降费，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用……

5月17日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会第四场。财政部副部长许宏才、审计署副审计长王陆进、国家税务总局副局长王道树，介绍党的十八大以来财税改革与发展情况。

财税审计职能作用有效发挥，有力推动经济社会高质量发展

十年来，财税审计部门充分发挥职能作用，精准施策、持续发力，全力推动经济社会高质量发展，不断增进民生福祉。

——财政宏观调控不断完善。2012—2021年，我国连续实施积极的财政政策，适时适度预调微调，有效降低了经济周期波动影响，有力支持了经济社会发展行稳致远。

——财政保障更加精准有效。2012—2021年，全国一般公共预算收入从11.73万亿元增长到20.25万亿元，年均增长6.9%。财政“蛋糕”越做越大，为实现第一个百年奋斗目标提供了坚实财力保障。

“党的十八大以来，财政部始终坚持围绕中心、服务大局，强化资金保障，集中财力办大事，支持科技自立自强，加强基本民生保障，促进城乡区域协调发展、支持打赢脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战等，着力解决发展不平衡、不充分问题，推动构建新发展格局和实现高质量发展。”许宏才介绍，全国一般公共预算支出从2012年的12.6万亿元增长到2021年的24.63万亿元，年均增长8.5%，有力促进了经济社会事业全面发展进步。

——税收筹集财政收入、调控经济、调节分配职能作用有效发挥。十年来，全国税收部门组织税收收入（已扣减出口退税，不含关税、海关进口环节税收），从2013年的9.5万亿元增加到2021年的15.5万亿元，年均增长6.8%。

深入落实高新技术企业所得税税率优惠等一系列支持科技创新的政策，2013—2020年，全国享受高新技术企业所得税优惠的企业户数增长了82.8%；持续落实支持西部大开发、海南自由贸易港等税费优惠政策，先后推出支持京津冀协同发展20条、长江经济带发展20条、长三角一体化发展26条等税收征管和服务一体化便利化措施；积极建立绿色税收体系；持续压缩出口退税办理时限；连续多次降低小型微利企业所得税享受门槛，实施个人所得税改革……王道树表示，党的十八大以来，税务系统自觉把税收工作放到服务经济社会发展大局当中，积极助力经济社会高质量发展。

十年来，全国审计机关共审计109万多个单位，促进增收节支和挽回损失4.3万多亿元。王陆进表示，党的十八大以来，审计机关持续加大对医疗、养老、就业、住房、“三农”等重点民生资金和项目的审计力度，促进党中央各项惠民利民、安民富民政策落实落地。

财税体制改革全面发力、多点突破，纵深推进，取得明显成效

党的十八届三中全会以来，财税体制改革全面发力、多点突破，纵深推进，取得了明显成效，现代财政制度框架基本确立，税收制度体系建立健全，为促进经济社会持续健康发展、推进国家治理体系和治理能力现代化提供了有力支撑。

一是财政体制改革取得新进展。保持中央和地方财力格局基本稳定，进一步理顺中央与地方的收入划分，持续深化财政转移支付制度改革，权责清晰、财力协调、区域均衡的中央与地方财政关系逐步形成。

二是税收制度改革取得重大进展。持续深化增值税改革，实现所有行业税负“只减不增”；优化企业所得税制度，实施了覆盖创业投资等创新全链条的税收优惠政策；实施个人所得税改革；推进资源、环境税制等的改革……税种科学、结构优化、法律健全、规范公平的税收制度体系建立健全。

2013—2021年，全国共新增减税降费累计8.8万亿元，市场活力持续激发。税制改革始终与经济全球化的外部环境相适应，出台了一系列促进包容性增长和绿色税制方面的改革措施，有力维护了我国的税收利益。税制结构不断优化，2021年，全国税收收入占一般公共预算收入的比重达到85.3%，其中直接税的比重占比达到了36%。

三是预算管理制度改革取得重大成果。修订预算法和预算法的实施条例，建立跨年度预算平衡机制，实施项目的全生命周期管理，创新实施了财政资金的直达机制……标准科学、规范透明、约束有力的预算制度基本建立。

财税稳增长政策加速推进，政策效用持续释放

当前，中国经济面临新的下行压力。今年以来，财税部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，政策发力适当靠前，助力稳住宏观经济大盘。目前，各项政策正在加速推进，政策效用持续释放。

一是加快实施新的组合式税费支持政策。预计今年全年退税减税降费约2.5万亿元。其中，增值税大规模留抵退税约1.5万亿元。“今年以来已为企业减轻税费负担和增加现金流超过1.6万亿元。” 王道树说，这些政策红利为企业特别是中小微企业及个体工商户纾困解难、提振信心发挥了重要作用。

许宏才表示，为了支持基层落实减税降费和各项民生政策，中央财政安排特殊的专项转移支付1.2万亿元，其中列入今年预算的8000亿元已经分批下达。由于留抵退税的进度比较快，今年政府性基金预算当中还安排了4000亿元资金结转下年使用，用于清算中央财政应当负担的留抵退税，满足地方资金调度的需要。

二是加快地方政府专项债券发行使用，带动扩大有效投资。今年新增地方政府专项债券的额度是3.65万亿元。截至5月15日，各地已经发行1.5万亿元，比去年同期增加了1.3万亿元。截至4月底，已经发行的专项债券安排项目超过1.1万个，有1200亿元的专项债券用作了重大项目的资本金，为扩大有效投资、稳定宏观经济提供有力支撑。

三是加大助企纾困政策力度，帮助企业渡过难关。从企业规模上看，重点加大对小微企业的帮扶。从行业看，针对物流、餐饮等受疫情影响较大的困难行业加大帮扶力度。同时，鼓励各地积极安排资金，向困难企业和个体工商户提供房屋租金、水电费、担保费、防疫支出等补助。

“下一步，财政部将继续深入贯彻党中央、国务院关于退税减税决策部署，财政政策靠前发力，用好政策工具箱，打足提前量，为稳定宏观经济大盘出力，促进经济运行在合理区间。”许宏才表示。

“税务部门将勇挑重担、攻坚克难，扎实稳住经济，切实保障和改善民生，稳定和扩大就业，为经济社会高质量发展贡献税务力量。”王道树表示。

王陆进表示，全国审计机关将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，扎实履行审计监督职责，推动提升积极的财政政策效能，做好“六稳”“六保”工作，促进稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 04 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)