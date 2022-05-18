新华社北京5月17日电 （记者许可）针对国际货币基金组织（IMF）日前在特别提款权定值审查中上调人民币权重一事，外交部发言人汪文斌17日表示，这是国际社会对中国改革开放和经济社会发展取得成就的充分肯定，中国将继续坚定不移地推动金融市场改革开放。

当日例行记者会上，有记者问：IMF日前完成了五年一次的特别提款权定值审查，将人民币权重由10.92%上调至12.28%。此系2016年人民币“入篮”后首次定值审查。中方对此有何评论？

汪文斌说，人民币顺利通过特别提款权审查而且权重进一步上升，是国际社会对我国改革开放和经济社会发展取得成就的充分肯定，有助于进一步提升人民币的国际储备货币地位，增强人民币资产的国际吸引力。

他表示，下一阶段，中国将继续坚定不移地推动金融市场改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际投资机构投资中国市场创造更有利的环境。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 04 版）

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