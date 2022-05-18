本报北京5月17日电 （记者陆娅楠）北京丰台站即将开门迎客，川藏铁路建设高质量推进，沈白高铁最长隧道白山隧道1号横洞至进口段贯通……一项项铁路重点工程按下“快进键”，为国家重大战略实施、稳定宏观经济大盘担当“火车头”。

今年1至4月，全国铁路累计完成固定资产投资1574.6亿元，同比增长0.6%，已开通新线581公里，其中高铁358公里。

今年以来，铁路部门紧盯国家“十四五”规划纲要确定的102项重大工程中涉铁项目落地，充分发挥铁路建设投资数量多、用工规模大、关联链条长、拉动经济增长作用明显等优势，稳投资，积极支撑国家重大战略实施。

铁路部门还确保防疫和施工“两手抓、两不误”，与地方同舟共济、共克时艰，在助力复工复产中发挥更大作用。吉林省实现疫情防控社会面清零目标后，沈白高铁吉林段施工进展加快。百色疫情缓解后，广西境内防东铁路、南玉铁路、柳州枢纽扩能改造工程等重点在建项目的156个工点全面复工复产。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 04 版）

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